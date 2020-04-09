В начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 75 по паре доллар-рубль
В среду в секторе высоколиквидных бумаг сохранялся спрос. Так, акции Маггнита (MGNT) подорожали на 3.6%, МосБиржи (MOEX) – на 2.8%, ММК (MAGN) – на 2.4%, ВТБ (VTBR) – на 1.8%, МТС (MTSS) – на 1.7%, Аэрофлота (ALFT) – на 1.6%, Газпрома (GAZP) и Новатэка (NVTK) – на 1.5%. Настрой на рынках в целом выглядел сравнительно оптимистичным – признаки замедления распространения эпидемии COVID-19 в странах Европы и заявление главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Э. Фаучи о возможном «переломном моменте» в борьбе с коронавирусом на следующей неделе дали повод к некоторому смягчению опасений.
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ТМК (TRMK) подорожали на 22.7%, Камчатскэнерго (KCHE) – на 5.1%, ТГК-14 (TGKN) – на 4.8%.
Фондовые индексы США повысились на 2.6% — 3.4%, фьючерсы на индексы США торгуются разнонаправлено. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом минусе, азиатские находятся в среднем в плюсе.
Сегодня в начале торгов возможна консолидация по индексу РТС, в течение дня важным для рынка фактором будет решение ОПЕК+ в отношении ограничений на добычу нефти. Как сообщается, министр энергетики Алжира подтвердил возможность обсуждения совместного снижения добычи на 10 млн. баррелей в сутки, а российская сторона заявила о готовности сократить добычу на 1.6 млн. баррелей в сутки (или примерно на 15%).
На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 75.0 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.
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