Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением в пределах 0.5-1.2%, в районе 2685-2700 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2670, 2650 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2720, 2740 п.

После открытия с заметным приростом индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Утренний внешний фон пока не настолько позитивен, чтобы стимулировать агрессивные покупки в российских акциях.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Они могут достаточно сильно сдвинуться на фоне новостей с видеоконференции в формате ОПЕК+.

Среди большого количества иностранных статистических показателей стоит обратить внимание на еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 МСК).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.34%) и РТС (+1.35%) завершили торги с существенным приростом. Несмотря на явное утреннее улучшение состояния внешнего фона, они отрылись с заметным разрывом вниз. Однако указанные индексы довольно быстро закрыли свой гэп и перешли в состояние безыдейной консолидации.

Под закрытие основных торгов мы наблюдали заметное оживление покупок в российских акциях. По-видимому, оно было обусловлено наметившимся подъемом ключевых фондовых индексов в США. Тем не менее, индексы МосБиржи и РТС вчера не сумели обновить достигнутых днем ранее среднесрочных максимумов. Это говорит о том, что их довольно мощное коррекционное восходящее движение начинает «выдыхаться».

Среди значимых внешних событий стоит отметить вчерашнюю публикацию еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США. Они вновь указали на сильный прирост запасов сырой нефти за океаном более чем на 15 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина в США также возросли почти на 10.5 млн баррелей. Указанная статистика выходит далеко за рамки привычных колебаний. Тем не менее, поздно вечером фьючерсы на нефть заметно подорожали.

В ближайшие сутки на первый план по значимости для нефтяного рынка выйдут результаты предстоящих переговоров в формате ОПЕК+ по поводу возможного нового ограничения объемов добычи нефти. Ранее Россия и Саудовская Аравия заявляли о принципиальной готовности к снижению производства «черного золота» при условии, что к соглашению присоединятся крупнейшие нефтедобывающие государства. Однако шансы на подобную сделку ухудшает позиция США. Накануне Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не пойдут на сокращение добычи, даже если такое решение примут другие страны.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM0) пришли в состояние близкое к паритету по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне заметного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия. В связи со скудным потоком значимых корпоративных новостей заметные движения в отдельных бумагах в основном были связаны с техническими факторами.

В отраслевом разрезе сильнее рынка торговались многие представители потребительского сектора: Магнит (MGNТ RM, +3.61%), Лента др (LNTA RM, +2.53%), Детский Мир (DSKY RM, +1.92%), FIVE-гдр (FIVE RM, +1.53%). По-видимому, в текущих реалиях бизнес, связанный с продажей товаров первой необходимости воспринимается инвесторами и спекулянтами как более устойчивый. Однако это не значит, что сектор розничной торговли будет изолирован от общего ухудшения экономических условий. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) уже сообщила о резком падении проходимости в магазинах после недавнего всплеска панических покупок. В этом плане особенно страдают крупные торговые форматы с большими площадями.

Самым заметным событием во втором эшелоне стал резкий рост стоимости акций ТМК (TRMK RM, +22.67%). Объективным стимулом для активизации спроса в указанных бумагах послужило сообщение о том, что эмитент будет выкупать собственные акции в рамках добровольного предложения по цене 61 руб. В результате сильного однодневного прироста указанные бумаги сумели восстановиться к уровню середины февраля. Таким образом, они отыграли свою среднесрочную просадку, состоявшуюся вместе с упавшим рынком.

Другой значимой корпоративной новостью стало известие о том, что Трубная Металлургическая Компания проведет делистинг собственных ГДР на Лондонской фондовой бирже после завершения объявленной программы выкупа акций. В изменившихся экономических условиях указанный шаг выглядит вполне логичным и оправданным.

Акции Алроса (ALRS RM, —0.33%) вчера оказались не в силах повыситься вместе с рынком. Очевидно, что в период пандемии мировой алмазный рынок переживает не лучшие времена. Поэтому участники отрасли вынуждены искать альтернативные каналы сбыта. Сейчас компания Алроса обсуждает возможность продажи крупного объема алмазов Гохрану. Кроме того, Минфин РФ выкупит у эмитента 5 уникальных камней и некоторое количество некрупных алмазов на относительно скромную сумму порядка 350 млн рублей.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение в пределах 0.2-3.9%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.8%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.5%. Японский Nikkei225 потерял 0.1%.

С учетом сильного закрытия рынка акций в США состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия рублевого индекса МосБиржи с некоторым повышением.