Мировая конъюнктура продолжает улучшаться на фоне устойчивого снижения темпов заболеваемости коронавирусом в мире. Это дает надежду инвесторам на более быстрое сворачивание карантинных мер, принимаемых в различных странах для предотвращения распространения инфекции, а значит и менее существенное влияние их на мировую экономику и экономику отдельных стран. Учитывая же меры поддержки, принимаемые различными государствами, а также программы количественного смягчения от ведущих Центробанков, это активизирует покупки в рисковых активах, позволяя им отыгрывать потери, понесенные в рамках снижения, прошедшего во второй половине февраля – начале марта.

Однако на наш взгляд, пока на рынках сохраняются риски возобновления негативной динамики и обновления мартовских минимумов. Все еще сложно оценить реальные последствия для экономики, которые нанесли коронавирус и карантинные меры. Их влияние может оказаться куда сильнее, чем ожидают инвесторы, а текущих пакетов мер окажется недостаточно для того, чтобы нивелировать последствия пандемии. Плюс к этому, преждевременное снятие карантинных мер может привести ко второй волне эпидемии в отдельных странах, что будет способствовать усилению негативного влияния коронавируса на мировую экономику. Все это сдерживает активность инвесторов, а на рынках в основном преобладают спекулятивные настроения.

Что же касается факторов, способных оказать существенное влияние на ход торгов в четверг, то среди них можно выделить два. Первым выступает публикация статистики по заявкам на пособие по безработице в США. В рамках предыдущих двух недель данные по первичным обращениям были плачевными – в прошлый четверг их количество превысило 6 миллионов, установив новый антирекорд. Сегодня вновь ожидается рост первичных обращений более чем на 5 миллионов, что говорит о плачевной ситуации на рынке труда США.

Вторым фактором станет встреча в рамках ОПЕК+ с участием стран, не входящих в первоначальное соглашение. Предполагается, что в рамках данного саммита может быть принято решение о сокращение добычи для стабилизации рынка энергоносителей, который находится под давлением из-за падения спроса на фоне распространения коронавируса. Итоги данной встречи окажутся определяющими для цен на нефть, а рынок энергоносителей будет активно отыгрывать результаты переговоров. Мы опасаемся, что результат встречи может не удовлетворить инвесторов – возможно, как отсутствие договоренности по итогам встречи, так и неудовлетворительные параметры новой сделки. В этой связи существуют риски существенного отката рынка энергоносителей.

Что же касается ситуации на мировых рынках на утро четверга, то ее можно охарактеризовать, как умеренно позитивную. Основные площадки в Азии демонстрируют уверенных рост. Исключение составляет японский Nikkei225, теряющий 0,2%. Фьючерсы на американские индексы, после подъема более чем на 3% днем ранее, сегодня с утра консолидируются у уровней закрытия среды. На рынке энергоносителей, в преддверии встречи ОПЕК+, ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться выше 33 долларов за баррель.

На таком фоне сегодня с утра покупки в российских акциях могут возобладать, что позволит индексу МосБиржи предпринять попытку подъема диапазону 2700-2750 пунктов, выступающему, по нашему мнению, целью коррекционного роста. Итоги же торгов определит ситуация на рынке энергоносителей. Учитывая наши опасения относительно новой сделки ОПЕК+, к концу дня российские акции могут оказаться под давлением, что приведет к полной компенсации утреннего роста и уходу индекса МосБиржи на отрицательную территорию. Если же решение будет принято уже после нашего закрытия, отыгрывать его российский рынок будет в пятницу.

На валютной секции Московской биржи сегодня с утра ожидаем нейтральной динамики рубля по отношению к основным мировым валютам. Его росту будет способствовать ситуация на рынке энергоносителей, однако ослабление валют развивающихся стран не позволят рублю продемонстрировать подъем на открытии. В результате в начале дня пара доллар/рубль перейдет в консолидацию над поддержкой на уровне 75 рублей. Итоги же торгов в рубле, как и на фондовой секции, определит результат саммита экспортеров нефти. Учитывая наши опасения относительно его итогов, рубль вечером может оказаться под давлением, в результате чего к концу дня пара доллар/рубль сделает шаг к середине широкого диапазона 75 – 80 рублей.