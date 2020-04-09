За последние дни ситуация с коронавирусом в мире заметно улучшилась, и все основные поражённые страны либо показывают снижение в абсолютном приросте числа больных, либо вышли на плато. Вероятно, в США мы все-таки увидим новые рекорды в ближайшие дни, но в целом можно уже говорить, что развитие эпидемии в стране удалось существенно замедлить.

Теперь фокус инвесторов смещается на то, насколько длинным будет карантин. Если бы можно было увидеть консенсус по выходу из карантина для каждой страны, то по Западной Европе он показывал бы середину мая, по США – середину июня. Наши ожидания здесь примерно инлайн с этим невидимым консенсусом, но есть одно существенное отличие: мы считаем, что некоторые регионы в Европе будут «открываться» уже во второй половине апреля и даже в наиболее пострадавших странах карантин будет вероятно ослаблен до начала мая. Однако, вместе с этим, мы считаем, что перелеты между странами не возобновятся до 3 квартала.

В связи с этим мы считаем, что инвестировать в основных «бенефициаров карантина» уже поздно, а в акции наиболее пострадавших компаний ещё рано. Зато посередине все ещё можно найти достаточно интересных возможностей для инвестирования. Если брать технологический сектор, то выделим 2 наиболее интересные области:

Производители оборудования для датацентров с экспозицией на рынок ПК, ноутбуков и игровых консолей. Спрос со стороны датацентров будет очень высокий, что позволит производителям оборудования держать выручку на прежнем уровне. С другой стороны не такой долгий, как можно было ожидать, карантин приведет к тому, что спрос на электронику со стороны населения не успеет упасть. Играть в эту историю можно через Western Digital, Micron, AMD, Nvidia и частично Intel. Также все ещё интересны производители сетевого оборудования: Nokia, Ericsson и Ciena.

Разработчики ПО, чью выручку формируют в основном платные подписки. При этом мы считаем, что уже интересно рассматривать даже те компании, которые работают с малым и средним бизнесом. Например, наши старые знакомые Hubspot и Zendesk подешевели на 30% с февральских максимумов как раз из-за того, что работают в основном с малым бизнесом. Однако, если посмотреть структуру их клиентской базы, то видно, что там преобладают технологические компании и электронная коммерция. Эти отрасли должны чувствовать себя относительно неплохо сейчас.

Ну а если вы вдруг считаете прогноз по выходу из карантина слишком оптимистичным, но не хотите брать сильно выросшие акции таких компаний как Zoom и Teladoc, то можете обратить внимание на Amazon, Electronic Arts (другие разработчики видеоигр тоже подойдут, но нам больше нравится EA), Walmart, Verizon, Citrix или даже Public Storage.