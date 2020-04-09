Рынок акций РФ подрастет на улучшении внешнего фона, рубль мало изменится в начале дня. Рост стоимости нефти и одновременно снижение валют развивающихся рынков будут способствовать нейтральной динамике рубля к основным инвалютам. Фондовые и валютные рынки будут ожидать результатов встречи ОПЕК и стран, не входящих в картель.

ИНДЕКСЫ

"С учетом сильного закрытия рынка акций в США состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия рублевого индекса Мосбиржи с некоторым повышением", — отмечает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Он ожидает открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,5-1,2%, в районе 2685-2700 пунктов.

"Мировая конъюнктура продолжает улучшаться на фоне устойчивого снижения темпов заболеваемости коронавирусом в мире. Это дает надежду инвесторам на более быстрое сворачивание карантинных мер, принимаемых в различных странах для предотвращения распространения инфекции, а значит и менее существенное влияние их на мировую экономику и экономику отдельных стран", — говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Среди факторов, способных оказать существенное влияние на ход торгов в четверг аналитик называет публикацию статистики по заявкам на пособие по безработице в США и встречу в рамках ОПЕК+.

На таком фоне в четверг с утра покупки в российских акциях могут возобладать, что позволит индексу Мосбиржи предпринять попытку подъема к диапазону 2700-2750 пунктов, считает эксперт.

ВАЛЮТА

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 75 рублей по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается, считает Антон Старцев из ГК "Олма".

Зварич также полагает, что пара долар-рубль будет торговаться недалеко от отметки в 75 рублей.

"На валютной секции Московской биржи сегодня с утра ожидаем нейтральной динамики рубля по отношению к основным мировым валютам. Его росту будет способствовать ситуация на рынке энергоносителей, однако ослабление валют развивающихся стран не позволят рублю продемонстрировать подъем на открытии", — поясняет свой прогноз аналитик.

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие фондовые индексы США в среду на закрытии торговой сессии выросли на 2,58-3,44%, трейдеры позитивно оценивают статистику по коронавирусу, которая, возможно, показывает признаки достижения пика заболеваемости в ряде стран ЕС.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра поднимаются на 0,22-0,58%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут: гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,75%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,53%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 3,46%, при этом японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,18%.

Стоимость нефти растет на 1,58% — до 33,36 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,11% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,0844 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в среду вырос пятый день подряд по основным биржевым индексам. Сохранение позитивной конъюнктуры американских фондовых площадок поддержало стоимость российских активов. Размещение Минфином России ОФЗ — впервые с начала падения нефтяных цен — также поддержало фондовый рынок РФ.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 1,34%, до 2670,12 пункта, индекс РТС — на 1,35%, до 1114,6 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 57 копеек — до 74,97 рубля, евро — на 99 копеек, до 81,31 рубля, следует из данных Московской биржи.