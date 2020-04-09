Вчера ТМК объявила о планах провести делистинг своих ГДР с Лондонской фондовой биржи и запустить оферту на покупку обыкновенных акций через Волжский трубный завод (ВТЗ), 100%-е дочернее общество ТМК. Свои решения компания объясняет неблагоприятной ситуацией на рынке, а также вероятностью снижения размера дивидендов по сравнению с предыдущими периодами и тем уровнем, на который рассчитывают участники рынка. Цена приобретения акций в рамках добровольного предложения предполагает премию в размере 30,7% к цене закрытия торгов, предшествовавших объявлению об оферте, что, как мы полагаем, поддержит акции на период до завершения действия оферты. После публикации пресс-релиза рыночная стоимость акций ТМК выросла. В то же время уменьшение доли акций в свободном обращении (free float), снижение присутствия компании на рынках капитала и ее заявление об ожидаемом сокращении размера дивидендов несут в себе существенный негативный риск с точки зрения инвестиционной привлекательности эмитента.

Оферта распространяется на весь free float. Компания заявила о готовности выкупить с рынка до 358,8 млн обыкновенных акций (34,7% акционерного капитала) по цене 61 руб. за акцию. Таким образом оферта охватывает почти весь объем акций в свободном обращении, за исключением квази-казначейских и тех, которыми владеют представители менеджмента и члены совета директоров. Цена оферты в 61 руб. за акцию соответствует премии в 17,6% к средней цене акций за последние шесть месяцев (52 руб.) и 30,7% – к цене на момент закрытия торгов 7 апреля. Таким образом максимальная сумма, которую компания может израсходовать на покупку акций в рамках оферты, составит 21,9 млрд руб. (289 млн долл.), что предполагает оценку всей ТМК в 63 млрд руб. (832 млн долл.). Для реализации оферты необходимо разрешение от Банка России, которое компания рассчитывает получить не позднее 23 апреля. Срок действия самой оферты пока не определен. Покупка акций ТМК ее дочерним обществом также может подлежать одобрению со стороны ФАС, в зависимости от того, какое число акций будет предъявлено к продаже.

Вероятность смены статуса компании с публичного на частный не исключена. Как отмечает ТМК, основная причина для делистинга – сокращение преимуществ присутствия на фондовом рынке, а также снижение привлекательности ТМК для инвесторов. В частности, как сообщается в объявлении ТМК, в дальнейшем дивиденды компании будут ниже по сравнению с предыдущими периодами и тем уровнем, на который рассчитывают участники рынка. После завершения обратного выкупа ТМК намерена провести делистинг ГДР с LSE. Компания также может рассмотреть полную отмену программы депозитарных расписок, если их количество в обращении к тому моменту опустится до достаточно низкого уровня. Стоит отметить при этом, что объявленное предложение о выкупе распространяется на все акции в свободном обращении, так что, если будет выкуплен весь объем (или значительная его часть), компания, по нашему мнению, может рассмотреть вероятность делистинга и с МосБиржи.