Вчера в центре внимания рынка оказался аукцион ОФЗ, состоявшийся впервые после 5-недельной паузы. На аукционе нового флоутера ОФЗ-29013 с погашением в сентябре 2030 г. Минфин не удовлетворил ни одной заявки, признав его несостоявшимся «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен». При этом данные спроса на аукционе не раскрывались. На аукционе ОФЗ-ПД 25084 (YTM 6,39%) министерство разместило облигаций на общую сумму 16,5 млрд руб. из предложенных 20 млрд руб. Спрос составил 50 млрд руб., что соответствует соотношению спроса и фактического объема размещения в 3x. Доходность выпуска по цене отсечения (6,46%) соответствовала уровню вторичного рынка. Доля неконкурентных заявок составила 28%. Наконец, на инфляционный линкер ОФЗ-52002 (YTM 2,98%) было подано заявок на сумму 10,3 млрд руб., а в итоге Минфин разместил бумаг на 5,6 млрд руб., что составляет примерно половину предложенного объема. Доходность по цене отсечения равнялась 3,0%, на 6 бп превысив уровень закрытия вторника. Доля неконкурентных заявок составила 1%.

На вторичном рынке существенного движения вчера не отмечалось. На открытии торгов доходности ОФЗ остались на уровнях предыдущего дня или прибавили до 2 бп, и до конца сессии кривая продолжала торговаться на тех же позициях. Самый длинный из выпусков с фиксированным купоном ОФЗ-26230 вырос в доходности на 2 бп, до 6,92%. Линкер ОФЗ-52002 (YTM 2,98%) второй день подряд отставал от рынка: по итогам сессии его реальная доходность повысилась на 4 бп. Флоутеры нового формата ОФЗ-24020 и ОФЗ-24021 скорректировались по цене вниз на 0,2 пп. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже остался небольшим: 9,2 млрд руб. или 0,2x среднедневного показателя за последний месяц. Наиболее активно торговались среднесрочные выпуски, объем сделок с которыми составил 5 млрд руб. Локальные рынки долга других развивающихся стран завершили день преимущественно в небольшом минусе в терминах цены. 10-летние облигации Венгрии, Индонезии, ЮАР и Турции выросли в доходности на 2–8 бп. В то же время мексиканский 10-летний бенчмарк снизился на 10 бп в доходности.

По данным Национального расчетного депозитария, во вторник, уже второй день подряд, позиции нерезидентов на рынке ОФЗ существенно не изменились. Отметим только переток средств из ОФЗ-26207 (YTM 6,55%) в ОФЗ-26226 (YTM 6,64%): иностранные инвесторы забрали 8,8 млрд руб. из первого выпуска, вложив 8,5 млрд руб. во второй.