На первой неделе самоизоляции инфляция показала взрывной рост
С 31 марта по 6 апреля прирост индекса потребительских цен составил рекордные для первой недели апреля 0.33%. С 2009 года максимальный прирост цен на сопоставимой неделе составлял лишь 0.2% в кризисных 2009 и 2014 годах. Годовая инфляция стремительно ускорилась с 2.5% г/г до 2.8% г/г.
Такая реакция цен отражает ажиотажный разрыв спроса и предложения, а также обесценение курса рубля. Оба проинфляционных фактора являются временными: по нашим ожиданиям, которые совпадают с позицией ЦБ, аномальный рост цен продлится лишь на горизонте ближайшей пары месяцев. Однако принимая во внимания новую природу кризиса в современной истории, Банк России, вероятно, займет выжидательную позицию на заседании 24 апреля – до появления первых признаков нормализации недельных темпов роста цен.
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