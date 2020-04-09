С 31 марта по 6 апреля прирост индекса потребительских цен составил рекордные для первой недели апреля 0.33%. С 2009 года максимальный прирост цен на сопоставимой неделе составлял лишь 0.2% в кризисных 2009 и 2014 годах. Годовая инфляция стремительно ускорилась с 2.5% г/г до 2.8% г/г.

Такая реакция цен отражает ажиотажный разрыв спроса и предложения, а также обесценение курса рубля. Оба проинфляционных фактора являются временными: по нашим ожиданиям, которые совпадают с позицией ЦБ, аномальный рост цен продлится лишь на горизонте ближайшей пары месяцев. Однако принимая во внимания новую природу кризиса в современной истории, Банк России, вероятно, займет выжидательную позицию на заседании 24 апреля – до появления первых признаков нормализации недельных темпов роста цен.