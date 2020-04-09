Вчера Министерство Финансов впервые с 26 февраля провело первичные аукционы ОФЗ. Аукцион в серии ОФЗ-ПК 29013 (сен.30) был отменен в связи отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Ценовые ожидания рынка и ведомства значительно разошлись, что отчасти может быть обусловлено сложностью оценки Ruonia-флоатеров на столь длинном горизонте. Наша оценка «справедливой» цены инструмента – в диапазоне 99.0-99.5% от номинала, но все другие выпуски с аналогичной структурой торгуются выше 100%.

Аукционы в серии ОФЗ-ПД 25084 и ОФЗ-ИН 52002 все-таки состоялись, однако Министерству не удалось даже полностью разместить объем в 20 млрд руб. и 10.8 млрд, соответственно. Министерство привлекло 16.5 млрд серии 25084 и 5.7 млрд инфляционного линкера. Объем спроса был гораздо больше, но, как и в случае с первым аукционом, инвесторы ожидали премию от Минфина, которую он в итоге отказался предоставить. Более подробный анализ аукционов содержится в нашем регулярном обзоре (на английском языке).

По итогам вчерашних аукционов можем констатировать, что Минфин не готов переплачивать, несмотря на агрессивные планы по заимствованиям в 2020 году и наличие макроэкономических рисков. Дальнейшие аукционы будут зависеть от решений по рынку нефти и ожиданий в части российской монетарной политики. В пятницу глава Банка России уже упомянула возможность снижения ключевой ставки в 2020 году, что может подстегнуть спекулятивный настрой покупателей на следующей неделе в случае нормализации ситуации на нефтяном рынке.