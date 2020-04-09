Сделка ОПЕК+ уже учтена в котировках рубля, поэтому его дальнейшее укрепление не будет устойчивым. Вчера большую часть дня рубль был стабилен и колебался в узком диапазоне в ожидании сделки ОПЕК+. Однако поздно вечером он укрепился на 0,5% на фоне роста нефтяных котировок на 3% после того, как министр нефти Алжира подтвердил, что ОПЕК+ планирует договориться о снижении добычи максимум на 10 млн барр. в сутки.

Сегодня утром рубль укрепился до 74,7 за доллар. По нашему мнению, сделка ОПЕК+ уже учтена в котировках рубля, поэтому даже в случае ее заключения его дальнейшее укрепление не будет устойчивым. Мы не исключаем краткосрочного дополнительного укрепления, однако полагаем, что рубль не сможет закрепиться ниже уровня 75, поскольку сделка ОПЕК+ вряд ли приятно удивит рынки, приведя к мощному и устойчивому росту цен на нефть, тогда как сокращение добычи нефти в России приведет у снижению экспорта и валютной выручки, что неблагоприятно для рубля.

Ожидается, что видеоконференция ОПЕК+ начнется в 17:00 мск. Другим важным событием сегодня будут первичные заявки по безработице в США, которые вновь могут показать рост безработицы на несколько миллионов человек, что может привести к давлению на рискованные активы и укреплению доллара США.

Рубль может краткосрочно укрепиться в случае объявления сделки ОПЕК+, но, вероятно, вернется обратно к уровню 75.