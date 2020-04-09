Рынок ОФЗ: участники поверили в скорое снижение ключевой ставки

На вчерашнем аукционном дне был проявлен повышенный интерес к 3,5-летнему выпуску ОФЗ 25084 (на предложенные 20 млрд руб. спрос составил 50 млрд руб.), который позволил Минфину реализовать бумаги на 16,5 млрд руб. с YTM 6,46% (без какой-либо премии ко вторичному рынку). В то же время аукцион по размещению дебютных ОФЗ 29013 был “признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен”. Таким образом, участники готовы инвестировать в фиксированную ставку, но не в плавающую, что свидетельствует об уверенности в том, что доходности на рынке ОФЗ в ближайшее время будут заметно ниже, а без снижения ключевой ставки это маловероятно (в отсутствие нерезидентов ценообразование определяется величиной спреда к RUONIA). Напомним, что такие ожидания на рынке сформировались после предшествующего заседания регулятора, а также последовавших комментариев со стороны главы ЦБ, практически исключивших возможность повышения ключевой ставки в этом году. Также спрос на классические ОФЗ обусловлен избытком краткосрочной ликвидности, о котором свидетельствует низкий уровень RUONIA (на 26 б.п. ниже ключевой ставки и на 41 б.п. ниже MosPrime).

Инфляционные 8-летние бумаги ОФЗ 52002 нашли своих традиционных покупателей: продано было около половины предложенных 10,8 млрд руб. по цене 96,7%, которая предполагает, что показатель инфляции Росстата в среднем останется 3,7-3,8% в долгосрочной перспективе (с этим сложно не согласиться, учитывая ухудшение потребительского спроса в РФ).

Общий позитивный настрой на локальном рынке (длинные ОФЗ сегодня растут на 0,5% в цене) сейчас обусловлен укреплением рубля и ожиданием позитивного исхода сегодняшней встречи крупнейших стран-производителей нефти. Мы считаем, что сейчас чрезмерное укрепление рубля (на 7 руб. от недавнего локального максимума, рублевая цена нефти 2530 руб./барр. Brent выглядит все еще низкой) помимо интервенций ЦБ связано главным образом с провалом импорта, который должен начать восстанавливаться, как только будет объявлено о прекращении карантинных ограничений в Европе и в РФ.