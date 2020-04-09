В лидерах роста к середине дня пребывали обыкновенные акции Башнефти (+3,04%) и бумаги Роснефти (+2,71%). В лидерах снижения были котировки ПИК (-1,61%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (-1,55%).

Бумаги Полюса прибавили 1,7%, а Полиметалла – 0,9%. Фьючерсы на золото в четверг вновь пытаются закрепиться выше 1700 долл./унц. и к середине сессии дорожают примерно на 1,3%. Котировки ранее на неделе достигли пика с 2012 года 1742 долл./унц, при этом спот-цены на золото с начала марта остаются ниже 1700 долл./унц.

С фундаментальной точки зрения инвестиционный интерес к золоту сохраняется, несмотря на мировой рост аппетита к риску. Так, во Всемирном совете по золоту сообщили о самом крупном в долларовом выражении квартальном притоке средств в золотые ETF в 1-м квартале текущего года. Чистая длинная позиция по золоту инвестменеджеров в марте и начале апреля упала с рекорда (чуть более 350 тыс. контрактов) в район 250 тыс. контрактов. Сокращение чистой длинной позиции, однако, совпало с периодом нисходящей коррекции золота, а показатель все еще находится у максимумов второй половины 2019 года. Беспрецедентные стимулирующие меры центральных банков и невысокая доходность 10-летних облигаций США (ниже 1%) позволяют золоту сохранять инвестиционную привлекательность.

С технической точки зрения для цен на золото в целом (помимо долгосрочной перекупленности) не наблюдается значительных препятствий для развития краткосрочного и среднесрочного восходящего движения. При положении выше 1645 долл./унц, котировки могут стремиться в район 1800 долл. В краткосрочной перспективе способность цен отвоевать сопротивление 1720 долл./унц, вероятно, подтолкнет котировки Полиметалла и Полюса к обновлению мартовских максимумов и закреплению бумаг выше 1400 руб. и 11 500 руб. соответственно.