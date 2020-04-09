На следующей неделе МВФ опубликует очередной доклад «Перспективы развития мировой экономики», который, скорее всего, будет содержать прогноз худшей рецессии в современной истории, ожидающей нас в этом году. Между тем Всемирная торговая организация (ВТО) только что представила свой анализ ситуации в мировой торговле. Как отмечается в документе, сокращение объемов мировой торговли, вызванное спровоцированными пандемией COVID-19 нарушениями в работе мировой экономики, может составить до 32%. Однако уже в 2021 г. объемы международной торговли могут восстановиться примерно на 20%. В прошлом году они сократились на 0,1%, причиной чего стал торговый конфликт между США и Китаем и связанное с этим падение экспорта, особенно из стран азиатского региона и еврозоны.

Из-за введенных во многих странах жестких ограничительных мер, в первую очередь затронувших сектор услуг, мировая экономика уже находится в состоянии рецессии. Опережающие экономические индикаторы ОЭСР в марте упали на рекордную величину. В дополнение к шоку COVID-19 мировая экономика столкнулась с шоком снижения нефтяных цен (который потенциально может иметь дефляционный эффект) и обвалом на фондовых рынках, вынудившим инвесторов сокращать рисковые позиции и снижать долговую нагрузку. Сложившаяся ситуация заставляет проводить параллели не только с предыдущим финансовым кризисом 2007–2009 гг., но и с Великой депрессией 1930-х гг., хотя причины каждого кризиса, естественно, могут быть разными.

ВТО отмечает, что за прошедшее десятилетие мировая торговля так и не смогла вернуться к докризисному тренду. Ее восстановление будет зависеть от масштабов и продолжительности пандемии и от того, какой эффект принимаемые стимулирующие меры окажут на бизнес и домохозяйства. Однако протекционистская политика остается в арсенале многих государств, и некоторые из них после пандемии могут ввести меры для защиты отдельных отраслей и национальной торговли. Процесс глобализации, по-видимому, достиг высшей точки и может развернуться в обратную сторону. Пандемия показала уязвимость глобальных цепочек поставок. Торговля падает сильнее всего в секторах с наиболее сложными производственно-технологическими связям – таких как производство электроники и автомобилей.

По расчетам ОЭСР, до недавнего времени доля иностранной добавленной стоимости в экспорте электроники составляла около 10% для США, 25% для Китая, 30% для Южной Кореи, 40% для Сингапура и 50% для Мексики, Малайзии и Вьетнама. Данные ВТО показывают, что Китай является ведущим мировым экспортером, а США – крупнейшим импортером (Китай занимает второе место). Импорт основных видов сырья и комплектующих приостановился из-за карантинных мер, что привело к временному закрытию промышленных предприятий в Китае, а затем и в Европе и Северной Америке. После пандемии экспортеры неизбежно пересмотрят размещение своих цепочек поставок и перенесут их «поближе к дому». В проигрыше может оказаться Китай, хотя он уже начал проводить политику наращивания внутреннего промышленного производства.

Текущий кризис отличается от предыдущего быстрыми и беспрецедентными по масштабу мерами стимулирования экономики и поддержки населения со стороны властей и регуляторов. Что касается монетарной политики, у ведущих центробанков почти не осталось возможностей использовать инструмент процентных ставок. В предыдущие рецессии и финансовые кризисы Федрезерв снижал ставку по федеральным фондам в среднем на 500 бп. На момент начала кризиса процентные ставки в еврозоне и Японии были отрицательными. Сейчас ведущим центробанкам приходится увеличивать объемы покупки облигаций и вливания ликвидности, что ведет к значительному росту их балансов. В опубликованном вчера вечером протоколе заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) подчеркивается значительная неопределенность текущего состояния и дальнейших перспектив мировой экономики и экономики США. Баланс ФРС, по последним данным, составляет 5,9 трлн долл. Сегодня вечером будет опубликован отчет H.4.1 с новыми данными по балансу ФРС, который к концу года может достигнуть 12 трлн долл., а это около 60% ВВП США. Федрезерв также пытается решить проблему дефицита долларового фондирования на глобальном рынке. Некоторые комментаторы указывают на то, что глобальные цепочки поставок, по сути, являются цепочкам платежей, только в обратном направлении.

Дефицит долларовой ликвидности обычно возникает во время перебоев в торговле или сложностей с осуществлением платежей. Кроме того, очевидно, что дефицит долларового фондирования – это также дефицит высококачественного залогового обеспечения. В условиях неопределенности в экономике и торговле банки и первичные дилеры могут накапливать ликвидность и залоговые активы, усугубляя и без того непростую ситуацию с долларовым фондированием. Повышенные ставки LIBOR отражают опасения рынка в связи с высокими рисками и вероятностью сохранения дефицита долларовой ликвидности. На суверенном уровне явным признаком дефицита долларов являются недавние дефолты по облигациям Ливана и Аргентины. Чтобы получить доллары, зарубежные монетарные власти в последнее время выступают чистыми продавцами UST.

Тем временем власти США принимают беспрецедентные меры по фискальному стимулированию экономики, средства на реализацию которых вдвое превышают те, что были брошены на борьбу с прошлым кризисом. Совокупный объем фискального стимулирования в глобальном масштабе достиг 4,3% мирового ВВП против 2,0% в период предыдущего кризиса. В случае Германии эта цифра составляет лишь 1,9% – против, например, 3,7% у Великобритании. Итоги состоявшейся на этой неделе встречи министров финансов стран еврозоны наглядно продемонстрировали разницу в позиции «севера» и «юга» по вопросу общих еврооблигаций (так называемых коронабондов), а также неготовность «севера», прежде всего Германии, к образованию долгового союза. Такие разногласия ставят под вопрос жизнеспособность самого валютного союза в долгосрочной перспективе.

На рынках акций сохраняется наметившийся недавно повышательный тренд. Индекс S&P500 восстановился уже на 23% относительно минимума, зарегистрированного 23 марта. Как отмечалось в наших предыдущих обзорах, мы полагаем, что ретеста недавних минимумов уже не произойдет. На наш взгляд, с большей вероятностью мы увидим сначала консолидацию, а затем и движение наверх. Определяющую роль здесь будут играть действия ФРС и Минфина США. Увеличение баланса ФРС и обозначенный Минфином план заимствований на текущий фискальный год в размере 3 трлн долл. могут оказать существенную поддержку рисковым активам. Не исключено, что Федрезерв последует примеру Банка Японии и пойдет по пути контроля кривой доходности казначейских облигаций. В настоящий момент основные опасения связаны с риском долговой дефляции. Однако рано или поздно инфляция может начать расти, что создаст предпосылки для образования нового пузыря ликвидности. Впрочем, если отталкиваться от того, что финансовые кризисы происходят с периодичностью в десять лет, у регуляторов еще достаточно времени, чтобы не беспокоиться об этой проблеме.