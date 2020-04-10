Российский рынок акций завершал торговую сессию четверга на положительной территории. В течение дня наблюдалась повышенная волатильность, но к закрытию индекс МосБиржи преодолел круглую отметку 2700 п.

Лучше рынка выглядел сектор металлургии и добычи (+2,5%), чему во много способствовал уверенный подъем акций Норникеля (+4,8%), а также рост Полиметалла (+5,4%) и Полюса (+1,9%) на фоне роста цен на золото. Стоимость драгметалла показала позитивную динамику на фоне анонсирования новых стимулов от ФРС на сумму $2,3 трлн. При этом потенциал для дальнейшего роста цен на золото сохраняется, что может поддержать акции добывающих компаний.

Федрезерв принял пакет мер, предусматривающий кредитование бизнеса и домохозяйств, а также поддержку муниципальных долговых обязательств. Регулятор создаст новый фонд кредитования «Main Street Lending Fund» в размере $600 млрд для помощи компаниям среднего размера. В рамках еще одного механизма Федрезерв будет покупать краткосрочные облигации на сумму до $500 млрд напрямую у штатов, округов и городов.

Нефтедобывающие страны ОПЕК+ по итогам длительных переговоров пришли к предварительному решению о снижении добычи на 10 млн б/с в мае июне, сообщает Reuters. С июля и до конца года объем сокращения составит 8 млн б/с, а с января 2021 г. до апреля 2022 г. — 6 млн б/с. Следующее заседание ОПЕК+ назначено на 10 июня.

Еще на 5 млн б/с могли бы снизить добычу другие страны, которые не входят в группу ОПЕК+. Сегодня состоится видеоконференция министров энергетики G20, на которой этот вопрос может обсуждаться. Также допускаем появление сообщений о покупке нефти в стратегические резервы со стороны крупных экономик (США, Китай).

Как пишет Bloomberg, по-прежнему не удалось уговорить Мексику присоединиться к соглашению. Эти новости вчера вечером оказали дополнительное давление на котировки Brent. Трейдеры опасаются, что компромисс не будет найден, но, на мой взгляд, сейчас цена этой сделки настолько высока, что большинство стран будут склонны утвердить соглашение в том или ином виде.

Перед заседанием участники рынка в базовом сценарии опирались на сценарий сокращения добычи как раз примерно на 10 млн б/с относительно I квартала. В то же время ряд экспертов, оценивая сегодняшний выпадающий спрос в 15–20 млн б/с, заявляли, что 10 млн было бы уже недостаточно. На мой взгляд, такой линейный расчет не совсем корректен. Не нужно экстраполировать текущее состояние на долгосрочный горизонт. Сегодня основная цель нефтедобывающих стран не допустить полного заполнения всех свободных нефтехранилищ в мире. Все понимают, что если не будет возможности наращивать запасы, то начнется конкуренция за размер скидки для потребителя. А это наиболее негативно для котировок нефти.

Снижение производства на 10 млн б/с могло бы отсрочить момент заполнения хранилищ до той стадии, когда естественным образом начнет восстанавливаться спрос. Это должно произойти в июне по мере снятия ограничительных мер на фоне завершения эпидемии коронавируса. В таком случае переизбыток нефти постепенно начал бы снижаться.

Сообщения о предварительных договоренностях по сокращению добычи на 6 млн б/с с 2021 г. вплоть до апреля 2022 г., как мне кажется, в большей степени направлены на формирование позитивного сентимента на рынке нефти. В действительности столь сильное снижение производства в 2021 г. может и не понадобится при возврате мировой экономики к состоянию, которые было до пандемии. Высока вероятность пересмотра этих планов.

Анонсированная сделка может быть оправданна даже если к ней не официально не присоединятся США или Канада, что весьма вероятно. Текущие уровни цен уже сами по себе привели к снижению добычи и капзатрат нефтяников Северной Америки. В США всего лишь за одну неделю производство упало с 13 до 12,4 млн б/с. А вчерашняя статистика от Baker Hughes указала на продолжающееся снижение числа активных буровых установок в США с 562 до 504 (за 6 дней). То есть дальнейшее падение производства — вопрос времени.

Цены на нефть по итогам четверга показали негативную динамику, опустившись к $32. Локальный импульс к $36 на сообщениях Reuters об обсуждении сокращения добычи до 20 млн б/с был достаточно быстро нейтрализован. Однако я бы обратил внимание не на динамику ближнего фьючерса, а на дальние контракты. Снижение в них было более скромным. Очевидно, что в апреле-мае спотовые цены могут быть низкими, но если смотреть чуть дальше, то ситуация выравнивается. Фьючерсы с поставками через полгода торгуются около $37–38.

Предпринимаемые ОПЕК+ действия должны стабилизировать рыночные настроения и ожидания по дальнейшим перспективам рынка нефти. Кроме того, уходят риски ценовой войны, которой так опасались после провала предыдущих переговоров в марте. На горизонте до конца года вполне допустим возврат котировок Brent выше $40.

Напоминаем, что в пятницу, 10 апреля, по случаю Страстной пятницы будут закрыты биржи США, Великобритании, Франции, Германии, Австралии, Италии, Канады, Испании. В США будут закрыты NYSE, NASDAQ, торги фьючерсами на нефть и индексы проводиться не будут. В понедельник, 13 апреля, по случаю Светлого понедельника будут закрыты рынки акций Великобритании, Гонконга, Франции, Германии, Австралии, Италии, Испании.

Фьючерсы на российские индексы и акции на вчерашней вечерней сессии заметно просели, что сулит нам негативное открытие. Однако последующего устойчивого снижения при прочих равных можем избежать. Возможно, хуже индекса будут торговаться не нефтяные экспортеры, реагируя на прошедшей укрепление рубля и отсутствие ожиданий его сильного ослабления.

Объемы торгов по индексу МосБиржи сегодня будут пониженными из-за выходного дня на Западе.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские биржи после нашего закрытия в четверг незначительно снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются в небольшом минусе. Торги по фьючерсам на S&P 500 и Brent не проводятся.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти ниже уровня закрытия четверга.