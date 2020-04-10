Американские биржевые площадки в четверг закрылись на мажорной ноте, показав самый большой недельный прирост с 1974 года. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,45%, закрывшись на отметке 2789,82 пункта; промышленный индекс Dow Jones поднялся на 1,22%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,77%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на пять базисных пунктов, до 0,72%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на четыре базисных пункта, до −0,35%.

Инвесторы проигнорировали разгромные данные по безработице после того, как ФРС США анонсировала новые программы объемом $2,3 трлн, призванные смягчить негативные последствия борьбы с COVID-19. Стимулирующий пакет предусматривает помощь малым и средним компаниям во всех штатах и по сути позволяет покупать так называемые мусорные облигации. Действия регулятора помогли индексу S&P 500 завершить торги на территории «бычьего рынка», что служит хорошим сигналом для продолжения роста. Теперь от «медвежьих» атак игрокам на повышение нужно защищать зону 2650—2700 пунктов.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 5,1% и закрылись на отметке $31,82. Игроки сочли предложение ОПЕК+ по снижению добычи недостаточным, чтобы компенсировать упавший спрос. По предварительной информации, страны альянса готовы сократить добычу нефти в мае-июне на 10—12 миллионов баррелей в сутки с последующим его уменьшением до 8 миллионов в июле-декабре и 6 миллионов в январе-апреле 2021 года. Тем не менее, решающим для сделки днем будет пятница, когда ОПЕК+ вместе с независимыми производителями озвучат итоговое решение по объемам и срокам сокращения добычи нефти.

В четверг индекс Мосбиржи вырос на 1,19%, закрывшись на отметке 2701,77 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2645 и 2600 пунктов, Сопротивления — 2730 и 2760 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 112000 и 108000 пунктов. Уровни сопротивления — 116500 и 118200 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 74,3, прибавив 0,9% по отношению к доллару США. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 73 и 72,55. Уровни сопротивления — 74,65 и 75.