ОПЕК++ спасает рынок нефти
Вчера рост продолжился. Российский рынок следовал динамике внешних площадок. Лидерами роста стали акции Башнефти (+5,43%). Аутсайдерами стали бумаги TCS (-2,92%). Пара USD/RUB опускалась ниже отметки 73.
ОПЕК+ провела переговоры. Вопреки ожиданиям, совещание стран-экспортеров нефти продолжалось до поздней ночи, переговоры были достаточно напряженными. Рынок нефти спасали «всем миром», однако из процесса самоизолировались Соединенные Штаты, пригрозившие нерыночными мерами конкуренции (импортные пошлины, запреты, санкции). ОПЕК и присоединившиеся к ним страны пытаются выжать максимум из возможного, поскольку спрос сократился приблизительно на 15 млн барр./с, и сокращение добычи даже на 10 млн барр./с не гарантирует мир от заполнения хранилищ через 2 месяца, если мировая экономика не восстановится.
НОВАТЭК (+1,82%) опубликовал операционные результаты за 1 квартал. Добыча углеводородов выросла на 2%, до 150 млн барр. н.э. Однако реализация газа сократилась на 6,8%, до 20 млрд куб. м. Реализация на внешних рынках сократилась на 28%, до 2,45 млрд куб. м. Из-за падения средней цены и объемов выручка может сократиться в пределах 10%, до 193 млрд руб. Сокращения рентабельности не ожидаем, нормализованнаый показатель EBITDA ожидается на уровне 105 млрд руб.
Ожидаем боковую динамику. Будут отыгрываться итоги заседания ОПЕК+. Рынок в США закрыт. Ориентир: диапазон 73,00-75,00 в паре USD/RUB и 2650- 2750 по индексу Мосбиржи.
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