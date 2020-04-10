В четверг настрой трейдеров на рынке акций оставался сравнительно оптимистичным, акции Норникеля (GMKN) подорожали на 4.8%, ВТБ (VTBR) – на 4.0%, Роснефти (ROSN) – на 3.4%, корпорации Алроса (ALRS) – на 2.7%, Московской биржи (MOEX) – на 2.6%, Аэрофлота (AFLT) и Полюса (PLZL) – на 1.9%. Активность инвесторов отчасти объясняется смягчением опасений в отношении пандемии COVID-19 на фоне замедления роста числа пациентов в отдельных странах (что, однако, не уменьшает негативного влияния связанных с вирусом ограничений на реальную экономику), а также ожиданиями новой сделки по ограничению добычи нефти от стран ОПЕК+ (обсуждение сделки в режиме видеосвязи продолжалось в четверг до самого вечера).

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Ярославнефтеоргсинтеза (JNOS) подорожали на 9.4%, МГТС (MGTS) – на 6.9%, ОВК (UWGN) – на 6.0%, Мегионнефтегаза (MFGS) – на 5.7%.

Фондовые индексы США повысились на 0.8% — 1.2%, сегодня торги в ССША не проводятся по случаю Страстной пятницы (пасхальные каникулы). Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС.

Как сообщается, Мексика отказалась участвовать в соглашении ОПЕК+ на предложенных в рамках новой сделки условиях, что ставит под угрозу все соглашение. Сегодня вопрос ограничения добычи нефти будет обсуждаться странами G20, заметная реакция на любые решения (или их отсутствие) возможна на следующей неделе, поскольку сегодня во многих странах (включая США и Великобританию) торги не проводятся по случаю пасхальных каникул.

На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вверх по паре доллар-рубль на фоне усиления неопределенности в отношении сделки ОПЕК+.