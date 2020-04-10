Индекс Мосбиржи вчера вырос на 1,8%, чему способствовал позитивный внешний фон, в том числе рост стоимости нефти. Американский рынок ростом отреагировал на объявление новой стимулирующей программы ФРС США на 2,3 трлн долларов.

Сегодня западные рынки не торгуются по случаю Страстной пятницы у католиков. Поэтому главным драйвером сегодняшнего дня для рублевых активов станут сообщения с переговоров стран «Большой двадцатки» о сокращении добычи нефти.

Вчера ОПЕК приняла базовое решение сократить производство основного углеводорода на 10 млн баррелей в сутки. До этого появилась информация о возможном снижении на 20 млн баррелей, но она не получила подтверждения.

По неофициальным данным, Россия и Саудовская Аравия сократят добычу на 2,5 млн баррелей в день.

Снижение на 10 млн баррелей – явно недостаточно для компенсации превышающего предложения, которое оценивается в 15-25 млн баррелей в день. Однако это позволит сохранить цены в районе 30 долларов за баррель хотя бы потому, что Саудовская Аравия не будет проводить новую демпинговую атаку.

Нефть отреагировала на данную новость снижением: котировки под занавес глобальных торгов ушли под отметку 32 доллара за баррель, хотя днем локально доходили до 36 долларов.

Сегодня решение о сокращении добычи будет обсуждаться на встрече «Большой двадцатки», но есть сильные сомнения, что они поддержат политику ОПЕК.

При таком раскладе не исключено, что в понедельник нефть откроется снижением.

Сегодняшние российские торги также начнутся в отрицательной зоне, прежде всего из-за вечернего падения нефти. Ждет открытия рынка с минусом в 1-1,5%%.

Программа ФРС по продолжению накачки финансовой системы ликвидностью неизбежно приведет к росту инфляции, лучшей защитой от которой является золото. Так что на российском рынке наилучшие перспективы имеют золотодобывающие компании «Полюс» и «Полиметалл».

В целом же по российскому рынку акций риски нисходящего движения велики.

Рубль в паре с долларом смог вчера сильно укрепиться и закрыться на отметке 74,2. По-прежнему не видим перспектив серьезного усиления рубля. Решение ОПЕК можно назвать негативным для России, на которую приходится четверть объема снижения.

Учитывая высокий спрэд между российской Urals и эталонной Brent, достигающей сейчас порядка 30%, и отсутствие краткосрочных перспектив роста цен на нефть, в апреле приток нефтегазовой валюты на внутренний рынок сильно снизится, что будет оказывать давление на рубль. Поэтому в паре доллар-рубль более безопасной выглядит торговля от лонга.



