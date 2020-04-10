По итогам торгов 9 апреля индекс МосБиржи вырос на 1,19% — до 2701,77 п., а РТС на 3,67% — до 1155,49 п.

Рынок продолжает логично реагировать на внешние сигналы. В США ФРС сделала подарок рынку в виде очередного пакета количественных мер на $2,3 трлн, предусматривающего покупку различных бондов и кредитование малого и среднего бизнеса, включая долговые бумаги «падших ангелов», т.е. компаний, которые потеряли свой инвестиционный рейтинг на фоне текущего кризиса. Собственно говоря, структура программы не имеет особой важности, но сам объём новых денег сравним с общим объёмом всех программ в рамках выхода из ипотечного кризиса. Не будем также забывать о других механизмах ликвидности. В Black-Rock полагают, что к концу года баланс ФРС раздуется до $10 трлн. Чтобы цифра стала более наглядной, то можно представить программу ЦБ РФ на 11 трлн рублей, или в потенциале до 25-50 трлн рублей. Часть этих денег уйдёт на непосредственные экономические нужды, а часть неизбежно найдёт путь на финансовом рынке для сбережения от будущего обесценивания доллара. Российские активы являются одними из таких объектов будущего бегства от печатного станка. Дополнительным поводом для оптимизма стали первые результаты переговоров OPEC+. До завершения регулярной сессии появилась информация о принципиальном компромиссе между РФ и Саудовской Аравией, а также о том, что существенное сокращение продлится в течение двух месяцев с последующим длительным периодом менее значимого ограничения. Производители нефти также рассчитывали на участие других добывающих стран и на покупку нефти потребителями в стратегические резервы.

Отряд лидеров дня вполне отражал эмоции рынка по поводу происходящих событий. Бумаги «Башнефти» подорожали на 5,43%, Polymetal на 5,4%, ГМК «Норникель» на 4,83%, «Роснефти» на 3,37% и «ЛУКОЙЛ» на 1,19%. Группа аутсайдеров дня включала акции Банка «Санкт-Петербург» (-2,16%), Yandex (-1,66%), «Магнит» (-1,62%), «ОГК-2» (-1,45%) и привилегированные «Сургутнефтегаз» (-1,15%). Совет директоров «МТС» рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за 2019 год в размере 20,57 рублей на акцию. С учётом уже состоявшейся выплаты общая сумма дивидендов может составить 41,1 рублей на акцию. Рекомендованная дата отсечки назначена на 9 июля. При текущей цене дивидендная доходность за 2019 год превышает 13%, что выше среднего показателя по рынку и существенно выше доходностей ОФЗ. Активность на прошедших торгах была выше предыдущего дня. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 117,023 млрд рублей.

Рубль смог дольше реагировать на происходящие события, а по сей причине заметно растерял свои дневные достижения к завершению дня. В моменте «россиянин» укреплялся до 72,595 за доллар и 79,50 за евро. Вечернее отступление рубля было связано с фиксацией прибыли по нефти. Как известно, «покупай на ожиданиях, а продавай на новостях». Многие ждали итоги совещания OPEC+, но по факту состоявшихся договорённостей мотивации удерживать спекулятивные длинные позиции уже не стало. К вечеру Brent уже торговалась около $32 за баррель по сравнению с дневным максимумом выше $36. Краткосрочно рубль также оказался перекупленным, что предполагает небольшой откат выше значения 75,0 за доллар. Мы также предполагали, что закрепление в диапазоне 70,0-75,0 произойдёт лишь тогда, когда Brent будет торговаться выше $35. Соответственно, на текущий момент этот сценарий реализовался лишь на непродолжительное время.

Текущая неделя оказалась лучшей для американского рынка за 45 лет. DJIA вырос на 12,67%, S&P 500 на 12,1%, а NASDAQ на 10,59%. Прошедшие торги оказались достаточно нервозными. Число первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе составило 6,6 млн. Итог предыдущей недели пересмотрен в сторону повышения до 6,87 млн заявок с 6,65 млн. Индекс потребительского доверия Университета Мичигана упал в апреле до 71,0 п. с 89,1 п. в конце марта. Однако ответом на любой кризис в XXI веке является немедленная реакция регуляторов. ФРС объявила об очередной программе на $2,3 трлн для спасения американских финансов. Во время веб-трансляции своего выступления председатель ФРС Дж. Пауэлл заявил, что американская экономика покажет мощное восстановление после того, как закончится кризис COVID-19. Впрочем, некоторые аналитики всё же указывают, что рынок несколько торопится со своим ростом, а отдельные прогнозисты даже обещают ему повторный тест мартовских минимальных значений. В частности, одним из лидеров пессимизма может быть энергетический сектор. Пока рынок ждал совещание OPEC+, настроения были относительно позитивные. Однако итог этого совещания разочаровал, хотя были озвучены довольно радикальные планы по сокращению производства. WTI провалилась по итогам дня более чем на 7%. Акции Exxon Mobil упали на 1,64%, а Chevron на 1,94%. В некоторых секторах экономики деловая активность не падает, а даже растёт. Walt Disney Co. (+3,39%) всего за несколько месяцев смогла зарегистрировать более 15 млн подписчиков своего сервиса онлайн видео Disney +. По итогам дня DJIA вырос на 1,22% до 23719,37 п., а S&P 500 поднялся на 1,45% до 2789,82 п.

Азиатские торги в пятницу проходили разнонаправленно. Ключевые рынки будут закрыты по случаю Страстной пятницы, а значит, сильных сигналов не будет. В азиатско-тихоокеанском регионе также не работали рынки Австралии, Гонконга, Сингапура и Индии. Китай сообщил о замедлении инфляции до 4,3% в марте с февральских 5,2%. Цены производителей вовсе упали за год на 1,5% по сравнению со снижением на 0,4%. Единственной значимой неприятностью для азиатских инвесторов стало то, что переговоры OPEC+ так и не закончились твёрдым соглашением. К 8:55 мск NIKKEI 225 — 19462,98 п. (+0,61%), Shanghai Composite — 2791,32 п. (-1,22%).

Мексика не согласилась со своей долей сокращения в рамках мер по стабилизации рынка нефти, что привело к продлению переговоров OPEC+ на пятницу. После безрезультатных переговоров OPEC+ состоялась беседа лидеров РФ, США и Саудовской Аравии, в рамках которой они вновь подчеркнули своё желание стабилизировать рынок. Следующий раунд переговоров начнётся в 15:00 мск вновь под председательством Саудовской Аравии. Соответственно, у производителей есть ещё один день, чтобы уговорить Мексику согласиться со своей долей ответственности за цену нефти. Президент США Д. Трамп в очередной раз напомнил, что Саудовская Аравия может столкнуться с импортными пошлинами и другими санкциями, если не сможет сократить добычу достаточно, чтобы поддержать американский энергетический сектор. После переговоров OPEC+ состоится онлайн-совещание представителей G20. В OPEC+, включая РФ, полагают, что производители вне соглашения также должны сократить своё производство на 5 млн бар. в сутки. Соответственно, в OPEC+ планируют снизить добычу на 10 млн бар. в сутки с апреля по июнь, а также ждут дополнительно 5 млн бар. снижения от прочих на схожий период. В OPEC+ также намерены с июля уменьшить сокращение до 8 млн бар., а затем и до 6 млн бар. с января 2021 года. Однако всё это может остаться бумажным планом. В канадской провинции Альберта производители также считают достаточным того, что их добыча сократилась из-за низких цен, и поддерживают защитные тарифы для Северной Америки. К слову говоря, число активных нефтяных буровых в США сократилось за короткую неделю на 58 штук до 504 единиц. Таким образом, вопросов по нефти пока остаётся больше, чем ответов. Более определённая ситуация в золоте. Чем больше ФРС предоставляет ликвидности, тем больше возрастает привлекательность жёлтого металла. Резервы SPDR Gold Trust выросли в четверг до 994,19 тонн, а цена поднялась до максимальных значений с 2012 года. По итогам четверга Brent подешевела на 4,1% до $31,48, а за неделю подешевела на 7,7%. Меж тем, золото завершило короткую неделю на оптимистичной ноте. На Comex цена выросла на 4,1% до $1752,8 за тройскую унцию.

Индекс доллара снижался на 0,06% до 99,46 п. К 9:15 мск пара EUR-USD — $1,094 (+0,13%), GBP-USD — $1,246 (+0,1%), USD-JPY – 108,41 (-0,02%).

Активность на рынках в пятницу будет низкой, так как в Европе и Северной Америке настала Страстная пятница. Соответственно, российскому рынку придётся в одиночестве реагировать на итоги совещания OPEC+ и G20 по нефти. Вероятность провала переговоров остаётся высокой, поэтому начало дня может оказаться за продавцами, тем более, что рынок оказался заметно перегретым. В зависимости от исхода нефтяных переговоров у рубля также есть шансы как на укрепление, так и на ослабление. Однако в начале дня российская валюта может корректироваться по факту отсутствия значимой сделки по нефти.



