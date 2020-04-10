МТС должна выплачивать дивиденды не менее 28 рублей на акцию
Совет директоров МТС назначил годовое общее собрание акционеров на 24 июня. Собрание пройдет в форме заочного голосования. Совет рекомендовал собранию акционеров утвердить дивиденды в размере 41.1 млрд руб., что соответствует 20.57 руб. на акцию (дивидендная доходность 6.6%). Дата закрытия реестра намечена на 9 июля.
Мы полагаем, что решение совета директоров по дивидендам потенциально поддержит акции МТС, сняв опасения инвесторов в отношении возможного влияния вспышки COVID-19. В соответствии с текущей дивидендной политикой, МТС должна выплачивать не менее 28 руб. на акцию в год (годовая доходность почти 10%), что делает МТС очень привлекательной историей при текущих процентных ставках
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