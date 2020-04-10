Теханализ ВТБ: акции на волне роста
Акции торгуются в расходящейся консолидации, ускоряя рост. Осциллятор Rate of Change указывает на критическую перекупленность акций, провоцируя коррекцию. Но RSI входит в зону быков >50% без признаков перегрева, что благоприятно. То есть по эффективным осцилляторам расклад неоднозначный.
Что касается трендовых индикаторов, то линии Боллинджера расширяются — позитивный сигнал для продолжения красткосрочного up-тренда. Parabolic SAR успешно реализует сигнал на покупку. Таким образом, общая техническая картина скорее позитивная, но некоторая избыточность роста может откинуть котировки к нижней границе консолидации с актуальным значением 0,033 руб. Ближайшие цели роста — 0,0381 и 0,04 руб.
Долгосрочные ожидания умеренно негативные. Растущий тренд с начала 2019 г. (красные линии) развернулся на фоне обвала на мировых площадках в связи с распространением коронавируса. Долгосрочная фаза падения остается актуальной — котировки находятся в нижней половине трендового канала.
Тем не мнее половина просадки волны распродаж выкуплена, и в случае роста с последующим тестированием верхней границы медвежего тренда расклад поменяется на нейтральный. Необходимо учтывать, что ситуация с коронавирусом все еще превносит риски новой волны распродаж.
Уровни поддержки: 0,0355 / 0,033 / 0,0312 Уровни сопротивления: 0,0381 / 0,04 / 0,0424
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