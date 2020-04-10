Производители золота могут получить генлицензии на экспорт золота
Ожидается, что правительство в ближайшее время выдаст производителям золота генеральные лицензии на экспорт, что должно поддержать ликвидность золота. Ранее золотодобывающие компании могли экспортировать металл только по разовым лицензиям, которые привязывались к конкретным контрактам, что накладывало определённые ограничения. Новая мера должна способствовать увеличению объемов экспорта неэнергетических товаров до $250 млрд к 2024, как поставлено в задачах перед Министерством. По данным Минпромторга, в прошлом году экспорт золота вырос на 8% до $6 млрд, что эквивалентно около 12,5% всего экспорта металлов.
Мы считаем новость ПОЗИТИВНОЙ для Polyus Gold (PLZL:LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $ 66,5/ГДР) и Polymetal (Poly LN; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ £14,3/ГДР). Когда будут сняты ограничения на передвижения, и авиасообщение вернется к обычному режиму работы, экспортные лицензии производителей золота поставят их в один ряд с коммерческими банками, главными экспортерами золота.
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