По данным Ассоциации туроператоров России, Аэрофлот остановил возврат средств по аннулированным авиабилетам.

Ранее авиакомпания Победа, входящая в состав группы Аэрофлот, объявила о том, что компенсация за аннулированные билеты будет предоставляться только в форме ваучеров на альтернативные перелеты.

Для пассажиров новость о прекращении выплат, конечно же, является негативной, однако для самой авиакомпании это, на наш взгляд, единственная возможность сохранить ликвидность в сложившейся ситуации.

По нашим оценкам, общая стоимость подлежащих компенсации билетов на рейсы Аэрофлота (без учета Победы) составляет порядка 30 млрд руб. При этом сумма денежных средств на балансе компании по состоянию на конец 2019 г. составляла всего 26 млрд руб., а денежные расходы в случае полной остановки полетов (зарплаты + процентные платежи за аренду) могут составить до 20 млрд руб. в месяц.

На самом деле решение Аэрофлота укладывается в рамки мировой практики. Как показано в таблице ниже, многие зарубежные авиакомпании сейчас предлагают своим пассажирам ваучеры вместо возврата стоимости билета (в Китае полный возврат без потерь предусмотрен требованиями законодательства).

За последний месяц акции Аэрофлота укрепились в цене на 13%, опередив мировой сектор авиаперевозок на 15–20%.

В рамка базового сценария наш прогноз рыночной цены акций Аэрофлота на 12-месячном горизонте составляет 100 руб., что предполагает полную доходность в 38%. Однако в настоящий момент ситуация развивается скорее по наиболее пессимистическому сценарию, в рамках которого рассчитанная нами прогнозная цена акций Аэрофлота на 12-месячном горизонте составляет 80 руб. (полная доходность 12%).