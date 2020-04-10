Если не случится второй волны эпидемии, то можно утоверждать, что максимумы по числу появления новых случаев заражения коронавирусом в Италии и Испании пройдены 21 и 26 марта соответственно. S&P 500 достиг минимума в промежутке между этими датами — 23 марта. То, что эти события произошли примерно в одно и то же время, вполне закономерно. Тренд на снижение заболеваемости в Европе с ее открытыми границами очень важен для всего мира. Понятно, почему инвесторы отреагировали на этот фактор активизацией покупок.

Текущее значение S&P 500 на 25% выше минимального за текущий спад уровня закрытия и примерно на 17% ниже абсолютного максимума. Столь мощные изменения произошли всего за полтора месяца, что абсолютно беспрецедентно для американского рынка. Не имеют аналогов и другие перемены, которые случились за это время.

• Баланс Федерального резерва увеличился с $4,13 трлн на 19 февраля до $5,8 трлн на 30 марта.

• Количество первичных заявлений на пособие по безработице составило 3,283 млн за неделю, завершившуюся 21 марта, против 219 тыс. за неделю, закончившуюся 22 февраля.

• Число заболевших коронавирусом в США на 9 апреля достигло 440 679 человек против 13 на 19 февраля.

• Сенат принял пакет фискальных стимулов на сумму $2 трлн. Меры были одобрены единодушно, чего не случалось в законодательной практике верхней палаты американского Конгресса до 19 февраля.

Поражает скорость изменений: она просто невероятна! Но очень важно, что и скорость реакции политиков на меняющиеся обстоятельства тоже увеличилась. Когда развивался ипотечный кризис 2008 года, решение о стимулирующих экономику мерах было принято спустя год после начала падения рынка. Барак Обама подписал законопроект 17 февраля 2009 года, а минимум по S&P 500 был достигнут 9 марта 2009 года. В это раз пакет стимулов был принят 25 марта, всего чуть более чем через месяц после начала падения рынков. И это отлично, потому что подобное решение на текущем этапе повышает вероятность существенного сокращения периода замедления американской экономики.

Мы видим возможности для быстрого восстановления, но их реализация по-прежнему зависит от того, как долго продлится пандемия. В этом плане стоит наблюдать за статистикой заболеваемости в Китае. Показатели сейчас на минимумах, и важно, чтобы число заболевших не начало расти вновь в условиях снятия карантинных ограничений. Таким образом, актуальный вопрос для инвесторов сегодня заключается не в том, достиг ли рынок дна, а в том, каково их отношение к риску. Сейчас, когда мир постепенно идет на поправку, хорошее время для долгосрочного инвестора. Используйте это время с пользой и с большой осторожностью относитесь к покупкам на заемные средства.