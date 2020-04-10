Урон для рынков от пандемии купируется продолжением суперактивности ФРС
Сегодня западные рынки закрыты из-за празднования католической пасхи, а российские индексы умеренно снижаются. Долгожданная сделка ОПЕК+ не принесла особого облегчения, снижение мировой добычи на 10 млн баррелей в сутки уже «зашито» в цены углеводородов и вряд ли приведёт к их дальнейшему росту, так как избыток нефти сохраняется и это может давить на котировки. Кроме того, Россия взяла на себя основное бремя снижения добычи нефти, которое сократится более чем на 20 процентов, хотя бы и на относительно короткий срок. Так что трудно сказать, выиграет ли российский бюджет и если да, то насколько. США формально не участвовали в сделке ОПЕК+, но там добыча сократится естественным образом из-за низких цен. Пандемия коронавируса в западных странах, да и в России, продолжает свирепствовать, число заражённых и летальных исходов растёт, поэтому карантинные мероприятия скорее всего будут продлеваться с соответствующим ущербом для экономики. При этом урон для рынков купируется продолжением суперактивности ФРС, которая начинает выкупать с рынка даже «мусорные» облигации. Следующий логичный шаг — непосредственная покупка акций. В России сегодня растут защитные бумаги, например, акции Юнипро, которые могут быть неплохим инвестиционным кейсом на фоне стабильного спроса на электроэнергию и высокой дивидендной доходности, превышающей 10 процентов. Растут и акции Россетей, тоже защитные бумаги, хотя и с риском потенциального роста неплатежей.
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