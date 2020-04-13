Соглашение по снижению добычи стабилизирует цены на нефть
Беспрецедентные финансовые меры спасения экономик смогли вдохнуть жизнь в депрессивные фондовые рынки.
Напомню, что мерами были вливания в рынки колоссальных объемов денежной ликвидности и предоставление реальному сектору объемных пакетов помощи крупнейшими мировыми центробанками. Прошедшую неделю индекс широкого рынка S&P 500 завершил ростом, достигнув уровня сопротивления в районе 2820 пунктов.
На этой неделе рынки снова окажутся под влиянием повышенной волатильности в связи со стартующим сезоном отчетов, в рамках которого ожидается значительное падение прибыли американских компаний.
По итогам прошедших саммитов ОПЕК+ и министров энергетики стран G20 страны альянса договорились снизить добычу нефти в мае-июне на 9,7 миллионов баррелей в сутки с последующим его уменьшением до 7,7 миллионов в июле-декабре и 5,8 миллионов в январе-апреле 2021 года. Независимые нефтедобытчики уберут с рынка 3,7 миллионов баррелей. И хотя на данном этапе заявленные объемы сокращения в полной мере не перекроют излишки сырья, образовавшиеся на мировом рынке, скоординированные действия заинтересованных сторон стабилизируют цены на нефть. В свою очередь, эти меры поддержат рубль, курс которого на предстоящей неделе будет находиться в диапазоне 71—75 за $1.
В пятницу индекс Мосбиржи снизился на 0,88%, закрывшись на отметке 2677,86 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2645 и 2600 пунктов, сопротивления — 2730 и 2760 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 112000 и 110000 пунктов. Сопротивление — 116500 пунктов.
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