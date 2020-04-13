Сегодня российские рынки будут отыгрывать финальное решение стран ОПЕК+ о новой сделке по сокращению добычи. С одной стороны, предпринимаемые действия создают какую-то предсказуемость дальнейшей динамики нефтяных цен, но, с другой, российским нефтяным компания придутся значительно снизить добычу, что скажется как на их финансовых результатах, так и на бюджетных поступлениях.

Итоговое решение предполагает снижение производства странами ОПЕК+ на 9,7 млн б/с. До 10 млн б/с не хватило 300 тыс. б/с, которые пришлось «уступить» Мексике, не соглашавшейся со своей квотой.

Сокращение добычи начнется с 1 мая. С начала июля объемы производства будут частично восстановлены и сокращение ограничится 7,7 млн б/с. В 2021 г. квота будет ограничена 5,8 млн б/с. Соглашение рассчитано до конца апреля 2022 г. Такой длинный срок выбран с целью дать сигнал рынку, что намерения стран–участниц серьезные в плане цели восстановления ситуации на рынке нефти и контроля за балансом спроса и предложения.

Также снижение добычи ожидается от стран G20. В отличие от ОПЕК+ по остальным странам подробная структура сокращения отсутствует, как отсутствует и официальный документ, указывающий на точные объемы. СМИ со ссылкой на разные источники указывают на возможность снижения добычи Канадой, Норвегией, США. Министр нефти Ирана сообщил, что на страны G20 придется еще 3,7 млн б/с.

Вероятно, у не входящих в ОПЕК+ государств так и не будет каких-то строго оговоренных квот. Падение добычи в тех же Штатах возможно естественным образом. С максимумов февраля она уже снизилась на 700 тыс. б/с. При этом буровая активность в стране стремительно падает. А, как известно, на сланцевых месторождениях без бурения новых скважин общая добыча начинает достаточно быстро снижаться.

В пятницу нефтяные фьючерсы не торговались и не успели заложить в котировки фактор сделки. Сегодня с открытия они в моменте даже уходили в минус, но затем начали плавно расти. Brent находится около $32,9, прибавляя 4,4%.

Сейчас ближайший июньский контракт Brent, экспирация которого будет в конце апреля, не является в полной мере репрезентативным. Сделка ОПЕК+ официально стартует с мая, а значит и объемы «лишней» нефти пока продолжат сохраняться на рынке, оказывая давление на ближайшие фьючерсы.

Рынок по-прежнему будет находиться в состоянии контанго, когда дальние контракты стоят дороже. Например, уже сегодня фьючерсы Brent, которые станут ближними через полгода, торгуются около $39–40. На мой взгляд, при сценарии победы над коронавирусом к концу года стоимость барреля может спокойно подняться в диапазон $40–45.

Ближние фьючерсы в обычной ситуации также должны были бы уверенно расти, но их потенциал ограничивается фактором дороговизны хранения. То есть сейчас цены на хранение нефти резко взлетели.

Для российских нефтяников сделка ОПЕК+ хоть и потребует снижения добычи на 23%, но все-таки является меньшим из зол в сложившихся условиях. Если бы соглашение не было заключено, то после заполнения всех свободных хранилищ в мире ценовая война обострилась бы и добычу все равно пришлось сокращать, но уже при более худшей ценовой конъюнктуре.

Вместе с новой сделкой снижаются риски падения нефтяных цен, что позитивно для рубля и российского фондового рынка в целом. По индексу МосБиржи с технической точки зрения пока еще актуальна среднесрочная волна роста. В качестве следующей области сопротивления можно выделить район 2770–2790 п.

В целом по рынку сдерживающим фактором остается тема коронавируса. И хотя темпы прироста заболевших в мире, похоже, выходят на плато, участников рынка может смущать длительность этого процесса. Сроки карантина в разных регионах могут продлеваться, что увеличивает негативное воздействие на экономики стран.

Российские эмитенты на этой неделе начнут публиковать отчеты об операционных результатах за I квартал 2020 г. Во вторник отчитается ММК, в среду — НЛМК и Детский Мир, в четверг — АЛРОСА.

Из-за сделки ОПЕК+ снижаются ожидания новых мощных волн девальвации рубля. То есть акции российских экспортеров локально теряют эту поддержку. Лучше рынка могут выглядеть ориентированные на внутренний рынок компании с высокими дивидендами (энергетика телекоммуникации).

Пара USD/RUB, как мне кажется, заранее заложила в котировки позитивный исход нефтяной сделки. Поэтому даже при сценарии дальнейшего восстановления цен на нефть в краткосрочной перспективе сложно ожидать падения курса ниже области 71,5–72,5.

На ключевых европейских площадках сегодня вновь выходной день, в том числе в Великобритании. Но на биржах США сегодняшний день будет рабочим.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские биржи в пятницу были закрыты. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 1,1%, нефть Brent в плюсе на 4,4%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти недалеко от уровня закрытия пятницы.