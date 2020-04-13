Немного итогов прошедшей недели. Индекс МосБиржи поднялся с 2572,23 п. до 2677,86 п., а РТС с 1049,88 п. до 1142,07 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,0814 до $1,0939. Пара USD-RUB упала с 76,49 до 73,75, а EUR-RUB с 82,63 до 80,75. Нефть Brent подешевела с $34,11 до $31,48 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 2488,65 п. до 2789,82 п.

Основными темами прошедшей недели были коронавирус, стимулирование регуляторов и нефтяная сделка. По COVID-19 новости пока не обнадёживают, так как число заболевших растёт, как и число погибших. Впрочем, в различных странах, включая РФ, проходят ускоренное испытание препараты, а также разрабатываются вакцины. Поэтому вирус будет побеждён в любом случае. В минувший четверг ФРС объявила об очередной программе на $2,3 трлн, которая призвана поддержать штаты, муниципалитеты, малый бизнес и «падших ангелов». Нефтяная сделка также состоялась, и даже с участием США. Рост котировок нефти пока маловероятен, но, как минимум, производители смогли договориться о мерах, которые будут препятствовать реализации самого ужасного сценария. Впереди период корпоративных отчётов, которые, скорее всего, заметно ухудшатся по сравнению с IV кварталом. Однако, как и в случае с макроэкономической статистикой, худшее ещё впереди.

Понедельник будет выходным в Новой Зеландии, Австралии, Гонконге, Германии, Франции, Швейцарии, Италии, Испании, Великобритании и в ряде других стран, где продолжатся пасхальные каникулы. Какой-либо важной статистики на работающих рынках в понедельник не будет. В России «Северсталь» сообщит операционные результаты за I квартал.

Сингапур сообщит о динамике ВВП за I квартал во вторник. В США в этот день выйдет статистика цен экспорта и импорта, а закроет день отчёт API по запасам нефти. В России «Акрон» закроет реестр на получение дивидендов (157 руб. на акцию). «ММК» сообщит операционные результаты за I квартал.

Китай начнёт среду с данных по внешней торговле. Ожидается, что в марте экспорт упал на 14%, а импорт на 9,5%. Сальдо торгового баланса, скорее всего, вновь стало положительным, составив $19,1 млрд. В США в этот день выходят данные по розничным продажам за март. Ожидается, что они упали на 7,0%. Также будет опубликован индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который мог упасть до —35,0 п. с —21,5 п. Далее статистика ФРС по промышленному производству, которое могло сократиться за март на 4,1% Индекс рынка жилья NAHB мог упасть до 59,0 п. с 72,0 п. в марте. Подведёт итог американской статистики отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго. Однако рынку будет больше интересна статистика по добыче. Неделей ранее она сократилась на 600 тыс. бар. до 12,4 млн бар. в сутки. Позже вечером будет опубликована «Бежевая книга» ФРС, где рассказывается о текущем состоянии региональных экономик в США. Банк Канады проведёт заседание по ставке, но вряд ли её изменит с текущего значения 0,25%. В России ожидается статистика по промышленному производству за март. В годовом выражении рост мог составить 0,5% после 3,3% в феврале. «Детский Мир» сообщит операционные результаты за I квартал, как и «НЛМК». Бумаги «Русагро» будут торговаться последний день с дивидендами 23 руб. на акцию.

Австралия в четверг может сообщить о росте безработицы до 5,5% в марте с 5,1% в феврале. Китай опубликует индекс цен на жильё. В Европе в Германии выйдет индекс делового климата IFO. Далее статистика еврозоны по промышленному производству, которое могло сократиться на 0,2% за февраль. OPEC опубликует ежемесячный доклад с оценкой состояния глобального рынка нефти. В США данные по новым строительствам и разрешениям на них, а также статистика по первичным обращениям за пособием по безработице. Ожидается, что число обращений снизится до 4,6 млн. Далее индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который мог упасть до —30,0 п. с —12,7 п. в марте. В России данные ЦБ РФ по международным резервам, а также статистика цен производителей за март. X5 Retail Group сообщит операционные результаты за I квартал, как и «АЛРОСА».

Китай в пятницу выдаст первую оценку ВВП за I квартал. Вероятно, что падение экономики составит 6,0% против роста на 6,0% в предыдущие три месяца. В квартальном выражении сокращение ВВП могло составить 10,0%. Также выйдет статистика по промышленному производству за март (ожидается —7,0% по сравнению с —13,5% в феврале), розничным продажам (ожидается —10,0% по сравнению с —20,5% в феврале). Япония может сообщить о росте промышленного производства за февраль на 0,4%. В еврозоне уточнят инфляцию за март. В США выйдет индекс опережающих экономических индикаторов за март. Вероятно, что показатель упал на 7,0% после роста на 0,1% в феврале. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым.

Новая неделя на азиатских рынках началась со снижения. Пессимизм продолжает поддерживаться статистикой по COVID-19. Число заболевших в мире перевалило за 1,8 млн, а погибших за 112 тыс. В США, которые являются крупнейшим потребительским рынком, ситуация наиболее тяжелая. Соответственно, под давлением находятся экспортные компании в Азии. Иена дополнительно давила на Nikkei 225, так как укреплялась до 107,9 за доллар. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 19050,24 п. (-2,30%), Shanghai Composite — 2779,57 п. (-0,61%).

Сделка OPEC+ все же состоялась. Производители договорились о сокращении добычи на 9,7 млн бар. в сутки. Самые большие доли придутся на Саудовскую Аравию и Россию. Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ решили добровольно пойти на ещё большее сокращение, чем предусмотрено соглашением. Источники в OPEC+ также утверждают, что Канада, Норвегия, Индонезия и США дополнительно снизят производство на 4-5 млн бар. в день. Международное Энергетическое Агентство также может объявить закупки нефти в стратегические резервы ряда стран до 3 млн бар. в сутки. В любом случае, сделка OPEC+ призвана не повысить цены, а ограничить их падение в рамках наихудшего сценария, когда спрос сокращается на 20-30 млн бар. в сутки, а производители с прежней скоростью заполняют хранилища. По различным источникам, в мире осталось около 1,3 млрд бар. свободных нефтяных хранилищ. Соответственно, без сделки они были бы заполнены уже в середине мая. К 9:00 мск Brent — $32,56 (+3,43%), WTI — $23,6 (+3,69%), Золото — $1733,6 (-1,10%), Медь — $5114,74 (+2,68%), Никель — $11700 (+1,68%).

Индекс доллара снижался на 0,14% до 99,38 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 0,73%, как и в четверг вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,093 (+0,04%), GBP-USD — $1,247 (+0,14%), USD-JPY – 107,94 (-0,41%).

Торги в понедельник на отечественном рынке будут проходить при сниженной активности участников из-за выходного дня в Европе. Сделка OPEC+ снимает часть рисков падения индексов и ослабления рубля. Однако и поводов для продолжения роста пока нет, так как экономический спад в мире может оказаться более глубоким, чем ожидалось ранее. В течение недели Китай не только сообщит данные по экспорту и импорту, но также и о первой оценке ВВП за I квартал. Вероятно, что китайская экономика сократится на 6%. Наиболее вероятен сценарий консолидации рынков, хотя статистика по Китаю и первые отчёты корпораций за I квартал способны усилить тревожные настроения инвесторов.