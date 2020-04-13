В рамках предстоящей недели основным фактором для мировых рынков продолжит оставаться ситуация с распространением коронавируса. Количество случаев заражения в мире уже превысило 1 миллион 850 тысяч человек. В последние дни наметилось снижение темпов заболеваемости, что может поддержать котировки широкого спектра активов. Однако все равно количество выявляемых случаев заражения за сутки продолжает оставаться выше 70 тысяч, что говорит в пользу сохранения странами карантинных мер, а значит и о низкой экономической активности.

При этом инвесторы в ходе предстоящей недели также обратят внимание на статистику по американской и китайской экономикам. В частности, будут опубликованы данные по розничным продажам и первичным заявкам на пособие по безработице в Штатах, а также ВВП за первый квартал и промышленному производству за март в Китае. Данные покажут влияние распространения коронавируса и ограничительных мер на крупнейшие мировые экономики. Плюс к этому, на следующей неделе стартует сезон отчетности компаний в США. Учитывая сложившиеся обстоятельства, их результаты, а также прогнозы на второй квартал могут оказаться слабыми, что будет способствовать продажам на рынках акций.

Что же касается рынка энергоносителей, то здесь, на фоне за заключения сделки в рамках ОПЕК++ мы ожидаем стабилизации котировок в диапазоне 30 – 35 долларов за баррель по нефти марки Brent с возможными попытками тестирования верхней границы данного коридора.

При этом внешний фон для нашего рынка сегодня с утра можно охарактеризовать, как противоречивый. В Азии основные индексы снижаются в пределах 1,7%. Аналогичную величину теряют фьючерсы на американские индексы. Позитивным моментом выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь поднялся выше 32,5 доллара за баррель.

На таком фоне в начале сессии мы ожидаем консолидации индекса МосБиржи у уровней пятничного закрытия. В первой половине дня, на фоне отсутствия торгов в Европе, активность инвесторов будет пониженной. И лишь с возвращением заокеанских игроков объемы торгов и волатильность подрастут. При этом в ходе сессии ожидаем сохранение индексом МосБиржи позиций в диапазоне 2660 – 2700 пунктов.

На валютной секции Московской биржи в начале дня ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на слабость валют развивающихся стран, на фоне восстановления цен на нефть в начале торгов пара доллар/рубль может сделать шаг в район 73 – 73,5 рубля. В дальнейшем ожидаем перехода американской валюты в консолидацию в этом диапазоне с попытками коррекционного роста во второй половине дня.



