В пятницу преобладало снижение. Торговая активность была низкой на фоне закрытого рынка в США. Лидерами роста стали акции Юнипро (+2,11%). Аутсайдерами стали бумаги Роснефти (-2,55%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74.

Глава Банка России провела пресс-конференцию. По мнению Эльвиры Набиуллиной, спад ВВП по итогам года является вероятным событием. Наибольший шок экономику ожидает во 2 квартале, ранее сообщалось, что спад ВВП в апреле может превысить 2%. При этом, в сценарии быстрого выхода из кризиса после окончания карантина экономическая активность восстановится в течение месяца, и тогда рецессии удастся избежать.

Сбербанк (-0,80%) перешел под прямой контроль государства. Мы не видим среднесрочных рисков для инвесторов. Банк не изменит стратегию, и, по всей видимости, сохранит состав Набсовета. Снижение оценки также не является существенным обстоятельством, поскольку оно отражает, скорее, динамику котировок на рынке, а не фундаментальные факторы. Банк получал убыток в кризис лишь однажды, мы считаем повторение этого события невозможным в силу громадного размера прибыли (свыше 840 млрд руб.).

Торговая идея: Магнит (-0,11%). Спек. покупка, ТР 3600 руб. Мы не ожидаем сокращения выручки ритейлера по результатам 1 квартала объем продаж может превысить 350 млрд руб. Трафик наиболее сильно сократится в магазинах крупного формата, генерирующих менее 25% выручки, зато магазины у дома увеличат продажи на фоне роста трафика и средних цен.

Ожидаем боковую динамику. На локальном рынке нет заметных новостей, в мире будут отыгрываться новости по борьбе с коронавирусом и итоги заседания ОПЕК+. Ориентир: диапазон 73,00-75,00 в паре USD/RUB, 2650-2750 по индексу Мосбиржи.



