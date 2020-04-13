Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дня после договоренностей ОПЕК+ и энергетической G20 по сокращению добычи нефти. Рост стоимости нефти поддержит рубль и бумаги нефтегазового сектора, имеющего большой вес в учете российских основных индексов рынка акций.

ОПЕК+ в воскресенье утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23% в мае-июне, 18% — до конца 2020 года и 14% — до конца апреля 2022 года. На первом этапе альянс снизит добычу на 9,7 миллиона баррелей, далее на 8 и 6 миллионов. Для РФ и Саудовской Аравии базой отсчета будет 11 миллионов баррелей в сутки. На отдельных условиях настояла и Мексика, она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, а остальное компенсирует США.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня в начале торгов возможно некоторое восстановление спроса в нефтегазовом секторе – в прошедшие выходные ОПЕК+ и G20 удалось договориться о сокращении добычи, считает Антон Старцев из ГК "Олма".

"Вместе с тем, активность участников рынка в течение дня может оставаться сравнительно низкой, поскольку европейские биржи по-прежнему закрыты на пасхальные каникулы", — отмечает аналитик

Сделка ОПЕК+ снимает часть рисков падения индексов и ослабления рубля, считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". Однако и поводов для продолжения роста пока нет, так как экономический спад в мире может оказаться более глубоким, чем ожидалось ранее, в то же время указывает он.

На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение снижения по паре доллар-рубль в рамках реакции на заключение сделки ОПЕК+, считает Старцев.

Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает в понедельник укрепления рубля к доллару на открытии торгов до уровня 73,1 и последующее движение в диапазоне 72,75-73,75 рубля в паре с долларом.

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие американские и европейские биржи в пятницу были закрыты в связи с началом пасхальных каникул.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 1,11-1,2%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,51%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,82%, южнокорейский KOSPI — на 1,79%, японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,79%. Биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с Пасхальным понедельником.

Стоимость нефти растет на 2,35% — до 32,22 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,06% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,0942 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в пятницу, в отсутствие влияния зарубежных игроков, коррекционно снизился по основным индексам после шести торговых дней роста. До этого рынок восстановительно рос несколько недель подряд, в том числе шесть предыдущих торговых сессий непрерывно.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,88%, до 2677,86 пункта, индекс РТС — на 1,16%, до 1142,07 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 55 копеек – до 73,75 рубля, евро опустился на 44 копейки, до 80,75 рубля, следует из данных Московской биржи.