Однодневные ставки в пятницу заметно выросли. Индекс RUSFAR (6,09%, +12 бп) и ставка RUONIA (около 6%, по нашим оценкам) поднялись примерно до уровня ключевой ставки ЦБ, а однодневный своп повысился с 5,58% до 5,83%. Федеральное казначейство не объявило на эту неделю ни одного депозитного аукциона или аукциона репо со сроком более одного дня (лимит сегодняшнего однодневного аукциона репо составляет 50 млрд руб.). На этой неделе погашаются депозиты Казначейства на общую сумму 125 млрд руб. (из которых 70 млрд руб. сегодня), и банки наверняка захотят их рефинансировать, что, скорее всего, не позволит однодневным ставкам опуститься заметно ниже уровня ключевой ставки.

В более длинных ставках существенных движений не было. Ставки годового и 5-летнего процентных свопов практически не изменились, закрывшись на отметках 6,38% и 6,74% соответственно. Ставки FRA также остались на уровне 6,17%. 12-месячная ставка NDF и 5-летний кросс-валютный своп немного подросли – до 5,28% и 5,03% соответственно.