Стремительно развивающаяся эпидемия COVID-19 остается определяющим фактором воздействия на все рынки. Особенно рельефно за счет сворачивания трафика авиа и автомобильного сообщения это воздействие проявляется в снижении потребления нефти. В результате такого сокращения потребления эпидемия укладывает на чашу снижения нефтяных цен основную гирю. И в марте такая гиря показала свою великую силу, приведшую к трехкратному снижению цен нефти.

На другую чашу весов финансовые регуляторы спешно подкладывают гири беспрецедентных стимулирующих мер. Так в США объем кредитной программы ФРС расширен до $4 трлн., с дополнительными еще $2,3 трлн. Кредитование становится максимально либеральным. Залогами теперь могут быть не только гособлигации, но и корпоративные и муниципальные облигации с рейтингом BBB-/Baa3. Государством проводится расширенная программа помощи новым безработным, число которых за три недели в США выросло почти на 20 млн. Введены программы помощи штатам и местным органам, а также малому бизнесу. В результате принимаемых мер баланс ФРС на прошедшей неделе продолжил вертикальный взлет. Темпы его роста намного превосходят то, что было во время стимулирования 2009-2014 года, а абсолютная величина финансовых вливаний за месяц уже сопоставима с тем, что ранее регулятор делал ранее за несколько лет. Принимаемые меры разогревают рынки и уже привели к сильному росту фондовых индексов в США.

Часть закачанных в финансовую систему денег помогает поддержать цены нефти даже в условиях ожидаемого сильного превышения предложения над провалившимся спросом. В последние дни цены нефти остаются в состоянии размышления. Решающую роль в их стимулировании должна была сыграть возникшая новая договоренность о сокращениях добычи нефти. Такая договоренность призвана убрать с рынка часть образующегося излишка, а значит, будет очень весомой гирей, поставленной на чашу весов повышения цен.

На проходивших в последние дни совещаниях страны ОПЕК++ (в расширенном составе) смогли договориться о значительном сокращении добычи. По предварительным планам стран ОПЕК++ на май-июнь 2020 года было запланировано сокращение добычи на 10 Мб/д; июль-декабрь 2020г.: — 8 Мб/д; янв.2021-апр.2022 г: —6 Мб в день. Базовым уровнем для расчета корректировок является добыча нефти в октябре 2018 года, за исключением Саудовской Аравии и России, для которых в качестве точи отсчета выбран уровень в 11,0 Мб/д. Расчет был сделан на постепенную нормализацию спроса. (По оценкам ОПЕК потребление нефти в мире в среднем по 2020 году сократится на 5-10 Мб/д).

Достигнутые решения о сокращениях добычи являются беспрецедентными. Причиной таких трудных решений стало происходящее в настоящее время резкое сокращение спроса. По разным оценкам снижение спроса на нефть в апреле составляет порядка 20 Мб/д. В марте оно уже привело к обвалу цен, которые опускались почти до 20 долларов за баррель. Неудивительно, что в последние недели во всем мире наблюдается стремительный рост запасов нефти. Так, в США за последнюю неделю запасы нефти подскочили сразу на 15,2 Мб и это несмотря на провал добычи на 0,6 Мб/д (при продолжающемся резком сокращении буровой активности). Столь стремительное сокращение спроса делает недостаточными запланированные странами ОПЕК+ сокращения добычи.

Ситуация настолько серьезна, что к стабилизации рынка подключаются США и другие добывающие страны. В США по факту уже происходит резкое снижение буровой активности и добычи нефти. Однако эти сокращения меркнут на фоне того, что предстоит сделать. Эстафету от ОПЕК+ приняла G20. Страны Двадцатки решили немедленно принять меры по обеспечению стабильностью на энергетическом рынке. Целью переговоров министров G20 было обеспечение стабильности энергорынка, а также укрепление мировой экономики на фоне падения мирового спроса на энергоносители. (На страны G20 приходится до 70% мировой добычи нефти и до 80% ее потребления).

В итоговом документе проходившего 10 апреля заседания G20 не удалось жестко зафиксировать квоты добычи для основных производителей. Тем не менее, ведущие страны заявили о предстоящих снижениях добычи. США в 2020 году планируют сократить добычу на 2-3 Мб/д. В Канаде тоже по естественным причинам добыча сократиться на 1 Мб/д. Бразилия объявляла о сокращении добычи на 1 Мб/д. Были сообщения о сокращениях добычи в Норвегии. Страны G20 находящиеся вне ОПЕК++ запланировали сократить добычу на 3,7 Мб/д и договорились о создании мониторинговой группы.

Проходившая 12 апреля новая встреча представителей стран ОПЕК++ закрепила достигнутые ранее соглашения и стороны подписали соглашение о снижении ежесуточной добычи нефти на 9,7 Мб/д. Итоговая цифра оказалась чуть ниже 10 Мб/д из-за принципиальной позиции Мексики, которая сократит свою добычу лишь на 0,1 Мб/д вместо планировавшихся 0,4 Мб/д. (Остальную часть обязательств по предполагаемому сокращению на 0,3 Мб/д обещали взять на себя США). Предполагается, что Мексика пересмотрит свою позицию по сокращению добычи нефти по истечении двух месяцев (май-июнь) сделки ОПЕК++. А еще Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт выступили с дополнительной инициативой по сокращению добычи на 2 Мб/д.

Принятые беспрецедентные меры должны стабилизировать рынок нефти. Во всяком случае, угрозы новых провалов цен в район 20 долларов за баррель теперь существенно снизились. Теперь главным для рынка вопросом становится реальное выполнение принятых производителями нефти обязательств по сокращениям добычи. В том числе уже на текущей неделе большой интерес вызывает дальнейшая динамика добычи нефти в США. Посмотрим также и на то, какие меры будет предпринимать Россия для подготовки своей доли масштабных сокращений. Для России это будет очень трудной задачей. Недаром совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун точно сравнил принятые нами условия с Брестским миром. Но все же худой мир лучше доброй ссоры.