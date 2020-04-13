Ожидания по снижению ключевой ставки ЦБ РФ и приток дешевой ликвидности на глобальный рынок от мировых Центробанков также выступают в пользу снижения доходности ОФЗ. О том, что Банк России видит потенциал для снижения ставки в среднесрочной перспективе заявила Э.Набиуллина на двух последних пресс-конференциях 3 и 10 апреля.

С учетом складывающихся внешних и внутренних факторов целью по доходности 10-летних ОФЗ мы видим диапазон 6,50% — 6,60% годовых.

В пятницу ОФЗ торговались в боковом диапазоне. Доходность 10-летних ОФЗ осталась на уровне 6,66% годовых. За всю прошлую неделю кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 11 – 20 б.п., более сильное снижение доходности проходило на ближнем и среднем участке кривой. Российские евробонды на прошлой неделе также выросли в цене. Доходность Russia`29 снизилась до 2,96% годовых (-10 б.п. за неделю).

Восстановление оптимизма в отношении российских облигаций проходило на фоне ожиданий по улучшению конъюнктуры на нефтяном рынке. Сокращение добычи ОПЕК+ (на 10-12 млн барр/день) в эти выходные поддержали страны G20. В результате суммарно с рынка может быть убран избыток в размере 19-20 млн барр/день. Данные новости окажут позитивное влияние на российские бонды.



