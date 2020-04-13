Средняя цена нефти Brent в 2020 году составит $43 за баррель
Во 2 кв. 2020 г. показатели платежного баланса резко ухудшатся. Мы полагаем, что сокращение объемов экспорта в 1 кв. 2020 г. обусловлено снижением мировых цен на энергоносители (в январе–марте текущего года средняя цена нефти Brent понизилась на 20,4% год к году). Кроме того, на доходах от экспорта негативно отразилось сокращение поставок топливно-энергетических товаров из-за аномально теплой погоды в этом сезоне (так, доходы от экспорта природного газа в 1 кв. 2020 г. сократились в два раза).
Мы считаем, что скромный рост импорта обусловлен снижением поставок зарубежных товаров в результате эпидемии в Китае, а также последующего ее распространения в других регионах мира. Кроме того, на квартальных показателях импорта отразилась и резкая девальвация рубля в марте текущего года. Быстрый рост эпидемии в западных странах повлиял на объемы импорта услуг (из-за сокращения зарубежного туризма), что и привело к улучшению баланса торговли услугами.
Мы полагаем, что резкое падение цен на энергоносители, относительная слабость рубля, а также продолжающаяся эпидемия коронавируса приведут к значительному ухудшению показателей платежного баланса во 2 кв. текущего года. При этом, несмотря на ожидаемое сокращение добычи нефти в России, новая сделка стран ОПЕК и не-ОПЕК в среднесрочной перспективе окажет позитивное влияние на динамику баланса внешней торговли.
Мы также ожидаем, что во 2 п/г текущего года ситуация в мировой экономике начнет постепенно улучшаться, что еще больше поддержит нефтяные котировки.
Согласно нашим оценкам, средняя цена нефти Brent в 2020 г. составит 43 долл./барр. Таким образом, мы ожидаем, что по итогам этого года чистое кредитование остального мира достигнет 40 млрд долл., внешнеторговый профицит составит 89 млрд долл., а сальдо текущих операций – плюс 21,2 млрд долл.
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