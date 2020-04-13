Объемы сокращения на 0,3 млн барр./сутки меньше, чем сообщалось в четверг. После встречи G20 в пятницу страны ОПЕК+ провели внеочередное совещание в воскресенье вечером. Была достигнута договоренность о снижении добычи на 9,7 млн барр./сутки от референтного уровня в мае–июне, на 7,7 млн барр./сутки — во 2 п/г 2020 г., на 5,8 млн барр./сутки — с начала 2021 г. по конец апреля 2022 г. Референтным уровнем будет служить добыча в октябре 2018 г., а для РФ и Саудовской Аравии — 11 млн барр./сутки. В декабре 2021 г. будет обсуждаться возможное продление соглашения после 30 апреля 2022 г. После предыдущей встречи ОПЕК+ в прошлый четверг сообщалось о снижении добычи в те же периоды на 10 млн барр./сутки, 8 млн барр./сутки и 6 млн барр./сутки соответственно. Поскольку Мексика согласилась на снижение только на 100 тыс. барр./сутки, а не на 400 тыс. барр./сутки, различие между этими величинами объясняет, по-видимому, несоответствие первоначальных и окончательных величин снижения добычи

Источники в ОПЕК+ надеются на глобальное снижение на 20 млн барр./сутки к апрелю. По нашим расчетам, снижение добычи ОПЕК+ по сравнению с уровнем февраля 2020 г. (последнего месяца, за который имеются оценки производства от МЭА и ОПЕК) будет несколько меньше — не более 8 млн барр./сутки. По сравнению с апрелем 2020 г. оно может быть значительно выше 10 млн барр./сутки — по оценке министра энергетики Саудовской Аравии, 12,5 млн барр./сутки. Как сообщает Reuters, источники в ОПЕК+ ожидают общего снижения добычи в мире на 20 млн барр./сутки, однако эта оценка была исключена из окончательной редакции пресс-релиза по итогам воскресного совещания ОПЕК+. Источники Reuters в ОПЕК ожидают, что снижение добычи в Бразилии, Канаде, Индонезии, Норвегии и США составит 4–5 млн барр./сутки, а МЭА объявит о закупках странами ОЭСР до 3 млн барр./сутки для пополнения запасов в течение двух месяцев. В пятницу также сообщалось, что обязательства по снижению добычи, которые отказалась взять на себя Мексика — 250–300 тыс. барр./сутки — возьмут на себя США.

Сделка замедлит накопление запасов нефти и снизит риск переполнения хранилищ. Вероятно, снижение добычи в странах вне ОПЕК+ будет частично анонсировано ведущими производителями, такими как Petrobras, Equinor, Pertamina, частично органами регулирования, в частности в Альберте и Техасе, частично произойдет под действием рыночных сил. Пока нет полной ясности относительно исключения объемов конденсата из требуемого снижения добычи

РФ в мае.

Кроме того, соглашение пока не устраняет риски падения цен на физическом рынке в апреле вследствие рекордно высокого профицита нефти из-за падения спроса. Остается также риск сохранения апрельского уровня спроса в мае и слабого роста в июне. Тем не менее соглашение даже в пессимистическом сценарии поможет замедлить рост глобальных запасов и снизить риск их полного исчерпания к середине года.