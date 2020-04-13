Падение продаж "Алросы" продолжается. В марте текущего года продажи компании сократились на 59% год к году и на 56% месяц к месяцу до 152,8 млн долл. Из общего объема реализации 4,1 млн долл. приходится на бриллианты, а 148,7 млн долл. – на алмазное сырье. Падению спроса на продукцию, несомненно, способствовало резкое сокращение международной торговли, введение карантина в ряде стран, в частности в Китае, являющимся крупным покупателем алмазно-бриллиантовой продукции. Влияние эпидемии на спрос, которое ощущалось уже в феврале, в марте усилилось.

Поэтому общие продажи за 1 кв. 2020 г. составили 904 млн долл., что ниже продаж за 1 кв. прошлого года на 9%. В прошлом году уже наблюдалось падение мирового спроса на алмазную продукцию. Поэтому запасы компании на конец 2019 г. достигли 23 млн каратов алмазов. Определенные надежды на улучшение ситуации со спросом в следующие периоды 2020 г. создает постепенное восстановление экономики Китая после эпидемии. Однако очевидно, что в этом году спрос на продукцию алмазодобывающих компаний останется под давлением, что отразится на финансовом положении АЛРОСА.