Ключевым фактором неопределенности становится возможность второй волны эпидемии
На старте недели на глобальных площадках наблюдаются преимущественно нейтральные настроения. Азиатские площадки торгуются в небольшом минусе, на 1.3% корректируются вниз и фьючерсы на американский фондовый индекс S&P500. Начало текущей недели на рынках, вероятно, будет спокойным в условиях закрытия биржевых торгов в Европе из-за выходного, а также ввиду отсутствия значимых макроэкономических данных и экономических событий в рамках всего текущего дня.
На горизонте недели настроения инвесторов могут ухудшить публикация прогноза МВФ о масштабах спада глобальной экономики в текущем году (14.04) и данные по ВВП Китая за первый квартал этого года (17.04). При этом возможное негативное влияние этих событий на рынки, вероятно, ограничат действия ФРС и других крупных центральных банков по вливанию денежной ликвидности. Распространение коронавируса продолжает умеренно замедляться — в последние два дня первые признаки замедления наблюдаются в США.
С учетом замедления темпов распространения эпидемии часть стран может начать выходить из карантина и открывать границы к концу апреля. В этих условиях ключевым фактором неопределенности становится возможность возникновения второй волны эпидемии после отмены карантина. Такое развитие событий может заставить страны вернуться к изоляции, что способно усилить и без того негативное влияние на мировую экономическую активность и оказать дополнительное давление на весь блок рисковых активов.
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