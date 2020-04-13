На старте недели рубль находится вблизи отметки 73,5 в паре с долларом и 80,6 в паре с евро. Рубль активно укреплялся с начала апреля благодаря восстановлению аппетита к риску на глобальных площадках, а также благодаря стабилизации ситуации на нефтяном рынке на ожиданиях сделки ОПЕК+.

После укрепления более чем на 7% с начала апреля в рамках текущей недели у рубля отсутствуют явные поводы для продолжения улучшения позиций теми же темпами. Фактором риска для настроений инвесторов выступают завтрашняя публикация прогноза по динамике мировой экономики от МВФ в 2020 году, а также данные по ВВП Китая за первый квартал, которые должны быть опубликованы в пятницу.

На горизонте второго квартала мы видим потенциал дальнейшего восстановления рубля в направлении отметки 70 в паре с долларом и ниже 80 в паре с евро. Аукционы по размещению ОФЗ, возобновленные на прошлой неделе после перерыва более чем на месяц, могут оказаться более удачными на текущей неделе, поскольку с рынка ушла неопределенность относительно сделки ОПЕК+.

Отметим, что в ходе пятничной пресс-конференции председатель Банка России сообщила, что снижение ключевой ставки будет рассматриваться как один из вариантов решения совета директоров 24 апреля. Тем не менее, на наш взгляд, пока более вероятным сценарием выступает снижение ставки не ранее июня.