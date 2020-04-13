Рубль взял паузу после соглашения ОПЕК+
Рубль взял паузу после соглашения ОПЕК+. В среднесрочной перспективе эффект от сделки будет смешанный из-за сокращения экспортных объемов сырой нефти и вероятного роста цен. Недавний позитив оказался почти полностью отыгран: пара USD/RUB торгуется у отметки 73.4, а пара EUR/RUB – у 80.4.
По данным Банка России, в марте профицит счета текущих операций составил $5.7 млрд, несмотря на заметное снижение цен на нефть в марте. Подобная динамика, вероятно, обусловлена зеркальным сокращением импорта товаров и услуг из-за ослабления валютного курса. Отток частного капитала составил $4.3 млрд.
Картина счета текущих операций в 2к’20 (при цене Brent $30/барр. мы ожидали дефицит в $6 млрд) для нас выглядит неоднозначной в свете соглашения ОПЕК+. Рост сырьевых цен может быть ограничен краткосрочным дисбалансом спроса и предложения, и лишь частично компенсирует выпадение объемов экспорта. Если внутреннее потребление нефти будет неизменным, то экспорт сырой нефти может упасть на 20% во 2к’20. При этом импорт товаров и услуг также сократится из-за мер противодействию распространения вируса.
И все же в подобных условиях дальнейшее укрепление рубля будет затруднено, так как баланс валютной ликвидности рискует оказаться слишком чувствительным к потокам иностранного капитала.
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