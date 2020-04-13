Министерство решило повторить план первого квартала и запланировало разместить 600 млрд руб. Однако на фоне сложной ситуации на рынках Минфин в большей степени сделал акцент на бумаги с короткой и средней дюрацией (по 250 млрд руб.). Через выпуски сроком более 10 лет планируется привлечь только 100 млрд руб., а около 30-50% из них могут прийтись на представленную неделей ранее серию 29013 (сен.30) с привязкой к Ruonia.

На 10 предстоящих аукционах Минфину необходимо придерживаться среднего темпа размещения 57.8 млрд руб. в неделю, что возможно при выборе привлекательной дюрации и улучшении настроения рыночных участников. Драйверами спроса на аукционах должны стать возобновившаяся мягкая риторика от ЦБ, а также прорыв в вопросе соглашения ОПЕК+. В довершение, улучшение эпидемиологической обстановки в России и мире также могли бы добавить оптимизма ввиду улучшения понимания бюджетных разрывов.



