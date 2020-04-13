Из-за опережающей динамики на фоне ожиданий по заключению нефтяной сделки на неделе с 3 по 10 апреля российские бумаги показали наиболее скромный результат среди аналогов. Тем не менее, падение продолжилось – российская суверенная долларовая кривая потеряла в доходности очередные 12 б. п.

Средний прирост цен в корпоративном сегменте превысил 1,5 фигуры. Отметим активное восстановление кривой МКБ и субордов Альфа-банка, которые подорожали на 5 и более фигур. "Газпром" решил не дожидаться новых исков со стороны "Нафтогаза Украины" и разместил 5-летние евробонды на 1 млрд евро под 2,95% годовых. Как сообщается, спрос на бумаги составил 3 млрд евро. Отметим, что 20 марта компания погасила выпуск как раз на привлеченный 1 млрд евро.

Нормализация спредов после мартовского шока в полном разгаре. Прежде всего это касается корпоративного и банковского сегментов – суверенные бумаги в значительной мере уже восстановили потери.

Хотя рынок евробондов довольно активно отыгрывает потери после мартовского sell-off (причем Россия является одним из лидеров в этом отношении среди крупных развивающихся экономик), сам характер такого восстановления кажется нам несколько неустойчивым. Прежде всего, поражает скорость как обвала рынков, так и их последующего разворота к росту. Понятно, что ФРС среагировала довольно быстро, и ожидание притока все новой дешевой ликвидности толкает мировой долларовый долговой рынок к новым ценовым высотам. Вместе с тем, пока очень сомнительно, что кто-то сможет дать точный прогноз относительно потерь, которые в конечном счете понесет мировая экономика вследствие все еще разрастающейся пандемии коронавируса.

В связи с этим обратим внимание на сравнительно короткие выпуски российских компаний нефинансового сектора с хорошим кредитным профилем. В частности, на те из них, которые торгуются на Мосбирже и доступны для неквалифицированных инвесторов. Например, на евробонд «Норникеля» с погашением в октябре 2022 г., минимальный лот по которому составляет 1 тыс. долл. Сейчас по данному инвестинструменту можно зафиксировать доходность 3,3%, что видится интересным уровнем по сравнению с депозитными ставками в долларах. Отметим, что текущая цена бумаги примерно на 3 фигуры ниже максимумов февраля этого года.

Эмитент уже представил финансовые результаты за 2019 г., которые подтвердили его высокое кредитное качество. Так, метрика Чистый долг/EBITDA составляет 0,9. Денежные средства в 2,5 раза превышают краткосрочный долг.

Старший необеспеченный выпуск «Норникеля» размещен в октябре 2015 г. под 6,625% годовых. Объем евробонда составляет 1 млрд долл. Опций по досрочному отзыву и/или пересмотру уровня купона не предусмотрено.

На фоне залива рынков ликвидностью от ФРС продолжается ренессанс на рынке евробондов от крупнейших мировых производителей. Впрочем, ценовые уровни конца февраля пока не достигнуты. Например, по относительно дальним бумагам «недолет» составляет 10 и более фигур. Так, уценка выпуска корпорации Reynolds American с погашением в 2035 г. относительно своего уровня от 5 марта в настоящее время достигает 15 фигур.

Эмитентом облигации является второй по величине производитель сигарет в США, корпорация Reynolds American (владеющая, в частности, такими марками как Camel, Pall Mall и Winston), которая в 2017 г. была поглощена компанией British American Tobacco ‒ вторым по рыночной доле производителем сигарет и табачных изделий в мире, уступающим только Philip Morris International. BAT производит 700 млрд сигарет в год, которые продает в более чем 60 странах. Владеет 9-ю глобальными брендами, включая Dunhill, Kent, Rothmans, Lucky Strike и др. Кроме того, BAT делает ставку на продукты с пониженным содержанием табака/никотина (вейпы, снюс, электронные сигареты), на которые приходится треть продаж. Текущая рыночная капитализация British American Tobacco составляет 86 млрд долл.

Сейчас по выпуску BATS 2035 можно зафиксировать доходность около 5%, что представляется очень интересным уровнем для бумаги, имеющей композитный рейтинг ВВВ.



