10 апреля Правительство Москвы объявило о приостановке работы каршеринга в рамках ужесточения карантинных мер в период с 13 по 19 апреля. Оказывать услуги такси смогут только перевозчики, у которых есть разрешение на работу на территории Москвы и/или Московской области. Кроме того, как сообщила в субботу газета “РБК”, московские власти

предложили московским агрегаторам такси Яндекс.Такси (YNDX US, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $48,3), Ситимобил (часть СП Mail.ru (MAIL LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $31,9) и Сбербанка в сегменте O2O), Gett, ВЕЗЕТ и In Driver снизить комиссии для водителей на фоне слабого спроса. Размер снижения столичные власти не обозначили.

По данным Департамента транспорта и развития дорожно —транспортной инфраструктуры г. Москвы на 10 апреля, количество поездок на такси сократилось на 62%, на каршеринге – на 59% в сравнении с аналогичным периодом 2019 г.

Введение с 15 апреля режима цифровых пропусков на передвижения по Москве и Московской области, вероятно, приведет к дальнейшему снижению трафика такси. Чтобы минимизировать убытки, каршеринг и такси меняют свои бизнес модели, направляя свои автомобили на выполнение заказов по доставке. Так, каршеринг YouDrive (входит в состав СП в сегменте O2O) на время карантина передаст свои автомобили Сбермаркету.

Новые ограничения для агрегаторов такси и каршеринга свидетельствуют об ухудшении прогноза этого рынка на 2К20, и особенно прогноза Яндекса, который владеет Яндекс.Такси и Яндекс.Драйв и полностью консолидирует эти две компании в своей финансовой отчетности по МСФО. На Яндекс.Такси пришлось 22% выручки группы в 2019, выручка от услуг каршениринга не раскрывалась; по нашей оценке, она могла составить примерно 6-7 млрд руб. в 2019 г. (3-4% выручки). Убытки Яндекс.Драйв (с момента запуска этого бизнеса его EBITDA была негативной), вероятно, сильно вырастут в 1К и 2К, так как компания продолжает нести издержки, связанные с арендой парка автомобилей, а также другие постоянные издержки. Сложившаяся ситуация на рынке такси и каршеринга никак не повлияет на выручку и

EBITDA Mail.ru за 2020 г., так как компания не консолидирует финансовые результаты этих бизнесов в своей отчетности.

Ситимобил и YouDrive входят в состав СП в сегменте O2O, в котором Mail.ru принадлежит 50%, и компания отражает пропорциональный убыток от СП в сегменте O2O (методом долевого участия) ниже строки EBITDA в отчете о прибылях и убытках. Mail.ru представит свои финансовые результаты за 1К20 23 апреля, Яндекс – 28 апреля.