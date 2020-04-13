Прошедшая неделя должна была бы порадовать инвесторов своими результатами. И она действительно порадовала, если бы не продолжающая развиваться эпидемия COVID-19. Так что пока эта радость скорее со слезами на глазах.

Однако, как бы то ни было, но итоги недели действительно впечатляющие — рост индексов за четыре торговых дня от 10,6% (индекс NASDAQ) до 12,67% (индекс Dow Jones (DJIA-30)) встречается далеко не то что каждый год, но даже не каждое десятилетие.

Весь рост на прошедшей неделе был связан с одним — с появившимися далеко еще не явными признаками некоторой стабилизации ситуации с эпидемией в странах, которые она охватила, и прежде всего — в Италии. Насколько эти надежды реалистичны пока непонятно, но инвесторы ясно дали понять, что они продолжают верить в лучшее. Правда, отсюда исходят и все риски текущей ситуации в том случае, если «что-то пойдет не так».

Очень мощную поддержку рынку оказала и нефть, где страны ОПЕК+ наконец-то хоть о чем-то смогли договориться и появились определенные надежды на стабилизацию ситуацию на нефтяном рынке. Хотя и в этом случае эти надежды вполне возможно и не оправдаются — слишком уж много нефти на рынке и слишком уж сильно упала мировая экономика, чтобы всю существующую нефть экономика могла переварить.

О хрупкости текущего положения на рынке нефти говорит и тот факт, что акции именно сырьевых компаний выросли по итогам прошедшей недели менее всего. Если финансовый сектор продемонстрировал в среднем рост на 14,7%, то акции сырьевого сектора подорожали всего лишь на 7,6%. Понятно, что 7,6% — это тоже великолепный показатель, но все, как известно, познается в сравнении, а 7 и 14 — это две большие разницы.

А тому, что акции финансовых компаний и прежде всего крупнейших банков были одними из лучших на прошедшей неделе, есть вполне объяснимая причина. Именно с выхода банковской отчетности во вторник и в среду стартует новый сезон отчетности, который в связи с нынешними событиями вызывает у инвесторов повышенный интерес. Чего ждать и на что надеяться? Ответа на это пока ни у кого нет.

Прошли пасхальные праздники. Понятно, что прошли они как никогда тихо и мирно. Хотя участники фондового рынка приложили максимум усилий, чтобы инвесторы хотя бы в котировках акций нашли радость и надежду. Однако вслед за праздником наступают будни и скорее всего пока нас они не сильно порадуют. По крайней мер сегодня — в понедельник 13-го — радоваться особо нечему. Ситуация с эпидемией по-прежнему остается тяжелой и во многом непредсказуемой. И ее улучшение если и идет, то слишком уж медленными темпами. По крайней мере темпы улучшения сейчас явно стали отставать от тех надежд, которые проявляли инвесторы всего мира еще на прошлой неделе.

И единственно, что можно отметить по итогам выходных, что явно хуже тоже не стало. Но согласитесь, что этого явно мало для счастья.

И поэтому сегодня на рынке царит пасмурная погода. И азиатские рынки, и фьючерсы на все основные американские индексы (Европа сегодня продолжает праздновать Пасху и торгов нет) торговались и торгуются сплошь в красной зоне со снижением котировок около 1%. Это конечно немного, но сам минус безусловно многим неприятен и явно будет беспокоить всех участников рынка.

С другой стороны, следует признать, что чисто техническая картина выглядит неплохо. На прошлой неделе индексы прошли важные уровни сопротивления (2750 пунктов по индексу S&P500) и закрепились в зоне, откуда в принципе можно начинать восхождение к более высоким отметкам. Но последнее в нынешних условиях вряд ли случится и скорее стоит рассчитывать всего лишь на закреплении текущих позиций. И в такой ситуации небольшая коррекция даже не помешает — согласитесь, что может быть и стоит выпустить пар после столь бурной недели, которая мы увидели до Пасхи. Что называется, техническая остановка по требованию. Так что теперь главное, не перегнуть палку в обратную сторону и не слишком глубоко заваливать рынок. А то ведь может встать вопрос и о второй волне падения.

Достаточно большие надежды инвесторы сейчас связывают со стартующим завтра новым сезоном отчетности. Еще до начала торгов завтра появится отчетность по итогам деятельности за 1-й квартал 2020 года от таких банковских монстров как JP Morgan Chase (JPM) и Wells Fargo Company (WFC). А на следующий день должна будет появиться отчетность от двух других членов «Большой банковской четверки» — от Bank of America (BAC) и Citigroup (C). Наибольшие надежды аналитики связывают с отчетностью от JP Morgan и Citi. Однако и их конкурентов нельзя сбрасывать со счетов — у них тоже должно быть все хорошо. Пока — хорошо… Но так ли это на самом деле мы узнаем уже завтра и послезавтра. Ну и в любом случае отчетность от банков станет на этой неделе, наряду с данными по эпидемии COVID-19, определяющей и общее настроение инвесторов, и во многом дальнейшее развитие ситуации на фондовом рынке на ближайшие несколько недель.

Что же касается прогноза на сегодняшний день, то нас ждет переменная облачность в пределах снижения до 1%. При этом «осадки» мало вероятны и вряд ли участники рынка рискнут по крайней мере вплоть до выхода банковской отчетности на какие-либо более активные действия.



