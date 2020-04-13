Экспортерам удалось прийти к новому соглашению о сокращении нефтедобычи. В рамках ОПЕК+ страны сократят добычу более чем на 9,7 млн барр./сутки (Садовская Аравия и другие ближневосточные экспортёры заявляли о том, что готовы пойти на дополнительные добровольные сокращения в объеме 2 млн барр./сутки). Кроме того, с учетом координации экспортеров в формате G20, а также взаимодействия с другими участниками рынка (в том числе в виде закупок нефти в стратегические резервы) мировое предложение может быть сокращено на 20 млн барр./сутки.

Если предположить, что сокращение в 20 млн барр./сутки будет реализовано в полном объеме, в текущих условиях масштабного провала мирового спроса и перспектив его дальнейшего снижения (по нашим оценкам, до уровней, превышающих 20-25 млн барр./сутки в перспективе конца мая), для балансировки нефтяного рынка потребуется время.

При данных вводных ожидаем, что в апреле-мае ценовая конъюнктура нефтяного может оставаться подавленной. Потенциал роста нефтяных цен на «новизне» соглашения по сокращению добычи оценивается нами на уровнях 36-38$. В то же время сохранение фундаментального давления на цены может удерживать их вблизи уровней 30-33$, также не исключаем временных снижений котировок в диапазон 25-30$ в ближайшие 2 месяца. К концу года нефть может восстановиться к уровням 42-48$.

Мы обращаем внимание на тот факт, что новая сделка по нефти имеет важное значение как для ребалансировки фундаментальных факторов в нефти, так и для стабилизации настроений инвесторов.

Что же касается текущих вводных для России, то, на наш взгляд, перспективы российской экономики на этот год продолжают ухудшаться.

В первую очередь заметим, что новая сделка по нефти, на наш взгляд, вряд ли сможет стать фактором быстрого восстановления нефтяных цен к отметкам 45$ и выше, процесс ребалансировки рынка займет время. Таким образом для РФ ценовая конъюнктура в нефти будет оставаться подавленной, экспортная компонента российского ВВП продолжит ослабляться.

Более того основное давление на российскую экономику со стороны нефтяного фактора может оказывать не столько ценовая конъюнктура в нефти, сколько новые обязательства РФ по сокращению нефтедобычи. Из сокращений ОПЕК+ на 9,7 млн барр./сутки на Россию приходится доля в 2,5 млн барр./сутки — российская добыча должна снизиться до уровней 8,5 млн барр./сутки на период мая-июня.

Для РФ данные объемы сокращений являются весьма «жестким» сценарием. Из-за особенностей технологий российской добычи последствием реализации данных сокращений могут стать реальные потери ресурсной базы, что, соответственно, приведет и прямым потерям российской нефтяной отрасли. По нашим оценкам, итоговым эффектом от реализации данных сокращений может стать существенный провал в динамике выпуска промышленных производств – снижение в этом году может составить порядка 7-12%. Также столь существенное снижение в промышленности неминуемо отразится и существенным давлением на ВВП РФ.

В то же время мы обращаем внимание на то, что активное участие РФ в данной сделке де-факто является безальтернативным. Без возобновления координации усилий экспортеров коллапс нефтяного рынка мог усилиться, нефтяные цены могли продолжить свое активное снижение. В результате, если бы новая сделка не состоялась, по экономическим причинам добыча многих экспортёров, в том числе и РФ, в перспективе 4-8 месяцев могла бы сократиться на 30-50%. Возвращение к скоординированным усилиям экспортеров в результате может позволить участникам новой сделки ограничиться сокращением добычи на 20-25%.

Возвращаясь к перспективам российской экономики на этот год, мы видим, что на масштабную «нефтяную поддержку» сейчас рассчитывать не приходится. Однако не менее значительное давление на экономику продолжает оказывать и вирусный фактор.

Сейчас мы видим, что ситуация с распространением вируса в РФ проходит не по самым худшим сценариям, но пока что, вероятно, не достигла своего пика. При данных вводных становится все более очевидно, что давление на экономику, а главное на потребительский спрос со стороны различных мероприятий, направленных на борьбу с эпидемией, будет масштабным. В этих условиях сокращение совокупного потребления в этом году может составить 5-10%. На наш взгляд, реальные располагаемые доходы населения могут сократиться на 5,6-6,8% и более. Уровень безработицы может возрасти до 6-10%.

В этой связи считаем, что внимание властей должно быть главным образом сосредоточено именно на поддержке совокупного спроса. Мы приветствуем текущие меры поддержки населения и бизнеса, в том числе и субъектов МСБ, но также полагаем, что объемы данной поддержки должны активно расширяться.

В условиях столь существенного давления на совокупный спрос ожидаем, что проинфляционные риски (в среднесрочной перспективе) будут оставаться на умеренных уровнях. По итогам года инфляция может составить порядка 4,5-6,5%. На наш взгляд, данный формат сдержанных рисков ускорения инфляции, а также необходимость поддержки экономики может позволить ЦБ РФ вернуться к вопросу рассмотрения снижения ставки на ближайших заседаниях. Если ситуация на финансовых рынках будет оставаться без новых негативных шоков не исключаем, что ключевая ставка может быть снижена на апрельском заседании, однако данный сценарий пока что не рассматривается нами как базовый. В то же время снижение ставки, например, сразу на 50 б.п. до уровня 5,5%, в перспективе начала лета видится все более вероятным.

Резюмируя вышеизложенное, полагаем, что с учетом ожидаемого давления на российскую нефтяную отрасль и экспортную компоненту, а также вирусного давления на совокупный спрос, снижение ВВП РФ в этом году может составить порядка 4-7%. При развитии событий по менее благоприятным сценариям снижение ВВП РФ в этом году может достигать уровней в 8-10% и превышать их.