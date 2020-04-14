Вчера преобладала негативная динамика. Поводом для нее стало нисходящее движение на внешних площадках. В лидеры роста вышли акции Фармсинтеза (+14,23%). Аутсайдерами оказались бумаги Акрона (-4,71%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74.

ОПЕК+ спасает нефтяной рынок. Мы не исключаем, что значительное бремя по сокращению добычи ляжет на Башнефть и Татнефть, но, так или иначе, необходимость выполнять условия соглашения коснется всех игроков. Переработку в большей степени могут снизить ЛУКОЙЛ и Башнефть — Роснефть. Однако рост цен более чем на 40% от минимума приведет к увеличению экспортных доходов. Компании по максимуму постараются сохранить экспорт, сократив поставки на внутренний рынок. Ожидаем, что акции компаний нефтегазового сектора, за исключением Сургута и НОВАТЭКа, сохранят приблизительно одинаковую динамику.

Северсталь (-1,98%) опубликует операционные результаты за первый квартал. Существует риск сокращения спроса на сталь даже по сравнению с четвертым кварталом. Объем продаж будет зависеть от восстановления машиностроения и строительства. Наибольшее падение производства, вероятно, придется на второй квартал. Долговая нагрузка вырастет с 0,6х EBITDA на фоне ослабления рубля и падения продаж. Однако это не повод для беспокойства: объем денежных средств у компании более чем втрое превышает размер ее краткосрочных долговых обязательств.

Ожидаем боковую динамику. Из важной статистики отметим публикацию данных о динамике внешней торговли Китая за март. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 73,00-75,00, прогноз по индексу Мосбиржи: 2600-2700 пунктов.