В фокусе - результаты "Северстали"
Вчера преобладала негативная динамика. Поводом для нее стало нисходящее движение на внешних площадках. В лидеры роста вышли акции Фармсинтеза (+14,23%). Аутсайдерами оказались бумаги Акрона (-4,71%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74.
ОПЕК+ спасает нефтяной рынок. Мы не исключаем, что значительное бремя по сокращению добычи ляжет на Башнефть и Татнефть, но, так или иначе, необходимость выполнять условия соглашения коснется всех игроков. Переработку в большей степени могут снизить ЛУКОЙЛ и Башнефть — Роснефть. Однако рост цен более чем на 40% от минимума приведет к увеличению экспортных доходов. Компании по максимуму постараются сохранить экспорт, сократив поставки на внутренний рынок. Ожидаем, что акции компаний нефтегазового сектора, за исключением Сургута и НОВАТЭКа, сохранят приблизительно одинаковую динамику.
Северсталь (-1,98%) опубликует операционные результаты за первый квартал. Существует риск сокращения спроса на сталь даже по сравнению с четвертым кварталом. Объем продаж будет зависеть от восстановления машиностроения и строительства. Наибольшее падение производства, вероятно, придется на второй квартал. Долговая нагрузка вырастет с 0,6х EBITDA на фоне ослабления рубля и падения продаж. Однако это не повод для беспокойства: объем денежных средств у компании более чем втрое превышает размер ее краткосрочных долговых обязательств.
Ожидаем боковую динамику. Из важной статистики отметим публикацию данных о динамике внешней торговли Китая за март. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 73,00-75,00, прогноз по индексу Мосбиржи: 2600-2700 пунктов.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200414/831259775.html