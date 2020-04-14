Американские биржевые площадки в понедельник закрылись разнонаправленно. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 1,01%, закрывшись на отметке 2761,63 пункта; промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,39%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,48%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на четыре базисных пункта, до 0,76%.

Негативные настроения на Уолл-стрит были обусловлены опасениями насчет грядущего сезона отчетов. Эксперты ожидают падение прибыли американских компаний в текущем году на 9% в годовом выражении. Самый мрачный прогноз — у аналитиков Goldman Sachs, которые прогнозирует, что прибыль в расчете на акцию упадет на 33%. Однако столь заниженные ожидания могут сыграть на руку «быкам», если прибыль корпораций снизится на меньшие величины. Кроме того, не стоит забывать о масштабных стимулирующих мерах ФРС США, которые служат драйвером роста американского рынка акций.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 0,2% и закрылись на отметке $31,87. Игроки продолжают оценивать итоги заседания ОПЕК+ и независимых нефтепроизводителей. И хотя ряд экспертов считает, что соглашение по сокращению добычи нефти является недостаточным, перспектива отмены карантинов и перезапуска крупнейших мировых экономик будет оказывать поддержку ценам фьючерсных контрактов на Brent WTI.

В понедельник индекс Мосбиржи снизился на 1,83%, закрывшись на отметке 2628,85 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2600 и 2563 пунктов, сопротивления — 2700 и 2730 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 111000 и 109000 пунктов. Сопротивления — 113000 и 116500 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 73,61, прибавив 0,2% по отношению к доллару США. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 73 и 72,55. Сопротивления — 74 и 74,65.