В понедельник наметилась коррекция вниз по большинству высоколиквидных бумаг. Биржевые фонды (ETF), ориентированные на развивающиеся рынки, фиксируют отток капитала восьмую неделю подряд, а сделка ОПЕК+ выглядит недостаточно убедительной, чтобы восстановить восходящий тренд на нефтяном рынке. В итоге Новатэк (NVTK) подешевел на 3.6%, Сургутнефтегаз (SNGS) и Аэрофлот (AFLT) – на 2.9%, Норникель (GMKN) – на 2.7%, Алроса (ALRS) – на 2.4%, Роснефть (ROSN) – на 2.1%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики цен. Селигдар (SELG) вырос на 13.5%, группа Белуга (BELU) – на 11.1%, Рязаньэнергосбыт (RZSB) – на 10.9%, в то время как обыкновенные акции ТГК-14 (TGKN) подешевели на 6.0%, Акрона (AKRN) – на 4.7%, Русснефти (RNFT) – на 4.4%.

Фондовые индексы США в понедельник закрылись в среднем в минусе, сегодня фьючерсы на индексы США торгуются выше вчерашних уровней закрытия. Европейские биржи в понедельник были закрыты на пасхальные каникулы, по азиатским фондовым индексам сегодня наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов не исключено некоторое повышение по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами – признаки стабилизации эпидемиологической обстановки в странах Европы и заявление президента США о возможности ослабления ограничений «раньше срока» дали повод для проявление осторожного оптимизма.

Между тем в ближайшие дни определяющим фактором для западных рынков акций может стать поток корпоративной отчетности, в которой отразиться первый ущерб от ограничительных мер в первом квартале. Сегодня до открытия торгов в США ожидается отчетность Johnson & Johnson, J.P. Morgan (14:00 мск), Wells Fargo (15:00 мск).

На валютном рынке в начале торгов курс доллара может находиться под давлением под действием внешнего фона, но существенных оснований для сильных движений пока не наблюдается.