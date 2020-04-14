Российский рынок акций вчера снизился на 1,83%. Хуже рынка выглядели акции нефтегазового сектора, что вполне ожидаемо: сделка ОПЕК++ лишь устранила вероятность падения нефтяных котировок в район 20 долларов за баррель и ниже, но не привела к росту стоимости нефти.

В условиях сильного сокращения добычи и дешевой нефти прибыль отечественных нефтяных компаний будет снижаться, что инвесторы и начали закладывать в котировки.

После нашего закрытия американский рынок акций сильно отскочил, хотя и закрылся процентным снижением. Но сегодня растут американские фьючерсы, начнут полноценную работу европейские площадки после окончания празднования католической Пасхи. Поэтому ждем активизации торгов сегодня.

Откроемся мы ростом в пределах процента, а потом с большой вероятностью заляжем в боковик. Поводов для сильного движение пока нет ни у нас, ни на Западе: страхи падения мировой экономики из-за распространения мировой пандемии коронавируса компенсируются стимулирующими мерами экономик.

Для рублевого индикатора российского рынка сложившийся диапазон колебаний достаточно широк: 2450-2800 пунктов.

Для покупок интересны прежде всего дивидендные акции «второго эшелона», а также «Полюс» и «Полиметалл» в связи с продолжающимся аккуратным ростом цен на золото.

Нефть также нашла комфортный на ближайшие дни диапазон 30-33 доллара за баррель и ждет новостей для выхода из него. Возможно, это случится после публикации данных по запасам нефти в США. Наиболее интересным будет показатель, собственно, не самих запасов, а объема добычи.

Как и вчера, на малоликвидном рынка Форекс рубль с утра сильно, чуть менее чем на процент, укрепляется к доллару. Поддержкой для пары доллар-рубль выступает район 72,5, поводов для пробития которого мы пока не видим.

Пока же российский валютный рынок целиком во власти Банка России с его валютными интервенциями. Возможно, ЦБ аккуратно укрепляет рубль, чтобы создать Минфину возможность успешно размещать ОФЗ, которые никто не будет брать при явных девальвационных процессах.

Однако среднесрочно на российскую валюту мы смотрим негативно, и риски ее ухода в паре с долларов выше отметки 75 расцениваем как высокие.



