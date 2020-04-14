По итогам торгов 13 апреля индекс МосБиржи упал на 1,83%, до 2628,85 п., а индекс РТС на 1,5%, до 1124,97 п.

Предыдущую неделю российский рынок отыгрывал ожидания по поводу сделки OPEC+. Сделка состоялась, ожидания оправдались. Однако впереди длительное восстановление мировой экономики. Оценки укладываются в диапазон падения мирового ВВП в текущем году на 8%-10%. Уже на этой неделе Китай сообщит первую оценку ВВП за I квартал, данные по промышленному производству и розничным продажам за март. Соответственно, по факту реализации ожиданий на отечественном рынке началась фиксация прибыли, которая наиболее заметна в нефтегазовых бумагах. Акции «ЛУКОЙЛ» подешевели на 1,75%, «Роснефти» на 2,12%, «НОВАТЭК» на 3,63%, «Сургутнефтегаза» на 2,89% и «Газпрома» на 2,05%. Также падали акции потребительского сектора в ожидании длительного периода падения реальных доходов населения. Бумаги «Магнит» подешевели на 1,07%, а X5 Retail Group на 2,43%. Впрочем, падение мирового ВВП будет происходить на фоне масштабных вливаний денег со стороны ведущих центральных банков, что приведёт к размыванию ценности валют. Поэтому золото и золотодобывающие компании продолжают пользоваться спросом. Polymetal подорожал на 1,95%, а «Полюс» на 1,09%. Активность была пониженной из-за выходных в Европе. По итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 47,643 млрд рублей.

Рубль преимущественно укреплял свои позиции в течение дня. ЦБ РФ опубликовал весьма интересную статистику. К 1 апреля внешний долг страны упал до минимального значения за 11 лет, или $450 млрд. Таким образом, внешние обязательства полностью покрываются лишь валютным компонентом международных резервов. Меж тем, более 20% в их составе это монетарное золото. Основным фактором падения внешней задолженности стала валютная переоценка рублёвых обязательств. С позиций рисков у рубля также отсекается наихудший сценарий благодаря сделке OPEC+. Поэтому курс во многом начнёт формироваться под влиянием масштабных денежных вливаний регуляторов. У рубля сохраняется его положительная реальная доходность по сравнению со строго отрицательными доходностями в долларах, евро, фунтах, иенах и многих других валют. Более того, по мере выхода мировой экономики из коронавирусного шока инвестиционные потоки в рамках стратегии “Carry Trade” лишь усилятся. Однако на ближайшее время диапазон 70,0-75,0 за доллар будет оставаться актуальным. Хотя можно и допустить коррекционное движение за верхнюю границу коридора, но продаж валюты ЦБ РФ вполне хватает, чтобы подобные спекулятивные движения подавлять.

Торги в США завершились разнонаправленным движением индексов. Главным вопросом для рынка остаются сроки, когда власти США смогут частично, или полностью, снять ограничения с экономики. В Нью-Йорке продолжается снижение числа госпитализаций. Однако число инфицированных в США уже достигло 558 тыс., а количество летальных исходов превысило 22 тыс. Тем не менее, вице-председатель ФРС Р. Клорида заявил, что экономика США остаётся фундаментально сильной, и ФРС не нужно будет продолжать свою беспрецедентную поддержку финансового рынка. Некоторые компании, впрочем, не нуждаются в таких мерах. Amazon.com Inc. (+6,17%) нанимает ещё 75 тыс. сотрудников, чтобы обеспечить нормальное функционирование служб компании в условиях пандемии. Ford Motor (-3,91%) предупредила о слабых продажах в I квартале и ожиданиях на II квартал, что немедленно отразилось и на бумагах General Motors (-4,36%). Значимой статистики в понедельник не было. По итогам дня DJIA снизился на 1,39% до 23390,77 п., S&P 500 упал на 1,01% до 2761,63 п., а NASDAQ поднялся на 0,48% до 8192,42 п.

Азиатские торги проходили в более оптимистичном ключе благодаря статистике из Китая. Экспорт из КНР снизился в марте всего на 6,6% при ожиданиях провала на 14%, а импорт снизился лишь на 0,9% при ожиданиях падения на 9,5%. Соответственно, это воодушевило региональных инвесторов, которые могут оценить вероятность восстановления экономической активности после пандемии. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 19662,56 п. (+3,25%), Hang Seng — 24535,57 п. (+0,97%), Shanghai Composite — 2812,62 п. (+1,0%).

Китайский импорт также вселяет определённые надежды. В марте импорт меди в КНР вырос на 13%. Импорт нефти увеличился на 11,7% до 10,34 бар. в сутки. В январе-феврале импорт нефти составлял в среднем 10,47 млн бар. в день. Впрочем, наиболее активные поставки ожидаются уже во второй половине апреля. Импорт газа в марте сократился всего на 1,2% до 6,86 млн тонн. Иными словами, опасения по поводу «великого» падения спроса пока не оправдались. По рынку нефти особых новостей не было, кроме того, что Минэнерго США ожидает ускорение падения производства на сланцевых проектах из-за низких цен в апреле. Во вторник поступит статистика от API по запасам, но данные по производству появятся лишь в отчёте энергетического ведомства в среду. Котировки золота достигли максимальных значений с октября 2012 года и могут настроиться на новые рекорды. Резервы SPDR gold Trust выросли с 994,19 тонн до 1009,70 тонн. К 9:00 мск Brent — $32 (+0,82%), WTI — $22,53 (+0,54%), Золото — $1769,4 (+0,45%), Медь — $5134,58 (+1,15%), Никель — $11815 (+1,23%).

Индекс доллара снижался на 0,16% до 99,19 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 0,77%, как и накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,094 (+0,28%), GBP-USD — $1,256 (+0,38%), USD-JPY – 107,71 (-0,01%).

Внешний фон перед стартом торгов в России спокойный и даже немного оптимистичный. Китай заметно улучшил показатели экспорта и импорта в марте, показав, что решительные меры по борьбе с коронавирусом не означают экономический коллапс. Восстановление китайских закупок поддерживает цены на сырьевом рынке и позволяет рассчитывать на схожее восстановление в других странах, где также решают проблему COVID-19. Российский рынок может восстановить часть потерь предыдущих двух дней за счёт надежд на восстановление экономики Китая.



